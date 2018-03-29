接任退伍軍人事務部長 川普點名白宮醫生

2018-03-29 12:58 中央社 華盛頓28日綜合外電報導



美國海軍軍醫出身的傑克森將擔任退伍軍人事務部長。路透 分享 facebook 美國總統川普再度撤換內閣成員，這回被開除的是深陷公費旅遊醜聞而飽受抨擊的退伍軍人事務部長舒爾金（David Shulkin），川普準備提名海軍軍醫出身的傑克森接替他的職務。

共和黨聯邦眾議員史卡利塞（Steve Scalise）去年夏天在棒球場遭遇槍擊，身受重傷，美國總統川普派出曾參與伊拉克戰爭、受過緊急救護訓練的白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）赴醫院確認他的情況。

路透社報導，海軍少將傑克森去年6月稍後陪同川普會見史卡利塞的家人和醫療團隊。史卡利塞幸運逃過死劫，重返國會。

現年50歲的傑克森今年初在電視上說明川普健康檢查結果，開始變得小有名氣。他說川普整體健康情況良好，但需減掉一些體重，改善飲食並規律運動。

海軍軍醫傑克森應川普要求，在長達一個小時的漫長記者會上有問必答，表示他沒有為了隱私保留任何資訊。

傑克森2006年在小布希（George W. Bush）政府執政時期，開始擔任總統醫生，川普是他效力的第3位總統。他的表現贏得共和黨和民主黨同聲讚賞。

歐巴馬首席幕僚兼策略家艾克塞羅德（David Axelrod）推文說：「我在白宮認識了傑克森醫生。按照我的經驗，他是非常好的人，坦率正直。」

德州出身的傑克森曾從事驗屍助手，以賺取大學學費。醫學院畢業後，受訓成為海底與高壓醫學專家，並在義大利擔任潛水醫官。

他完成緊急醫療領域的實習後，在「伊拉克自由行動」（Operation Iraqi Freedom）期間被指派到駐伊拉克的海軍單位擔任軍醫，負責緊急醫療救護服務。

傑克森將把他在現實生活中學到的戰鬥、管理和應急技能，帶到退伍軍人事務部。退伍軍人事務部在全美設立1700個醫療機構，一共聘僱35萬名員工，每年為905萬退役老兵服務。