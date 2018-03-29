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揚言攻擊學校遭逮台灣留學生 傳是知名藝人夫妻之子

揚言攻擊學校遭逮台灣留學生 傳是知名藝人夫妻之子

2018-03-29 08:12聯合報 記者徐偉真╱即時報導

上網研究槍枝、因威脅到就讀學校而被捕的孫姓台灣留學生，傳是知名藝人夫妻的獨子，去年剛滿18歲，目前在美國賓州就讀學校。

來自台灣、居住於賓州Upper Darby的18歲留學生孫安左(An Tso Sun，音譯)，因威脅到所就讀的德拉瓦郡天主教學校Bonner Prendergast Catholic High School 攻擊，周二晚被捕。法官裁定保釋金10萬元，他否認控罪，表示自己只是開玩笑。

18歲留學生孫安左(An Tso Sun，音譯)。(警方提供)
18歲留學生孫安左(An Tso Sun，音譯)。(警方提供)
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留學生槍枝夫妻

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