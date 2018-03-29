揚言攻擊學校遭逮台灣留學生 傳是知名藝人夫妻之子

2018-03-29 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



上網研究槍枝、因威脅到就讀學校而被捕的孫姓台灣留學生，傳是知名藝人夫妻的獨子，去年剛滿18歲，目前在美國賓州就讀學校。