川普競選團隊高層 曾與俄羅斯情報人員合作

2018-03-29 07:03 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國通俄門的特別檢察官穆勒。美聯社 分享 facebook

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，根據特別檢察官穆勒（Robert Mueller）「通俄案」調查團隊呈交給法院的最新資料，川普競選團隊前任副總幹事蓋茨（Richard Gates）在2016年大選期間，曾在知情的狀況下與一名俄羅斯情報單位人員合作。

另外，「通俄案」調查團隊27日晚間提交給法院的文件中也指出，這名俄籍人士曾在川普競選團隊前任總幹事馬納福（Paul Manafort）所開設的公司任職，這名在文件中姓名保密的關鍵人物，從2016年9月至10月之間與蓋茨一直都有接洽。

曾與馬納福、蓋茨共事的律師范德斯旺（Alex van der Zwaan），由於涉嫌在接受調查時對美國聯邦調查局（FBI）說謊，今年2月遭到穆勒調查小組起訴。哥倫比亞廣播公司報導，法院預訂在4月3日對范德斯旺的刑事起訴做出宣判，屆時他將成為「通俄案」風波當中第一個被法院定罪的報告。

對於被控對調查人員說謊，范德斯旺日前已向法院認罪。報導指出，范德斯旺對穆勒調查小組指出，曾獲蓋茨親口告知說，這名俄籍人士是俄羅斯情報人員出身，與莫斯科軍事情報局（GRU）關係密切。

遭到秘謀叛國、誤導調查人員等罪名起訴的蓋茨，今年2月已經認罪。

2017年10月，馬納福與蓋茨雙雙遭到穆勒團隊起訴，罪名包括秘謀叛國、洗錢以及偽證等。