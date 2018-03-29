釐清封口費風波 豔星律師要求川普作證

2018-03-29 06:58 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



丹尼爾斯律師艾凡亞迪（圖）向位於加州的美國聯邦法院提出審前動議，要求川普必須親自作證。美聯社 分享 facebook 川普總統私人律師柯恩（Michael Cohen）2016年總統大選期間支付13萬美元「封口費」給成人電影女星丹尼爾斯（Stormy Daniels），法律攻防戰餘波盪漾。丹尼爾斯律師艾凡亞迪（Michael Avenatti）向位於加州的美國聯邦法院提出審前動議，要求川普必須親自作證。

艾凡亞迪近日頻頻出招，佔盡媒體版面。日前在美國有線電視新聞網（CNN）政治評論節目上，多位時事評論員直指艾凡亞迪非常懂得利用社群網站以及新聞媒體，對向來身為「媒體寵兒」的川普來說，無疑是以其人之道還治其人之身，而且艾凡亞迪抓著「封口費」案緊咬不放，給川普陣營帶來龐大壓力，「他一個人簡直抵得過整個民主黨的火力。」

美國有線電視新聞網28日報導，艾凡亞迪已向位於加州的美國聯邦法院提出審前動議（motion），要求除了柯恩之外，川普也必須在此案當中作證，作證時間則限時兩小時之內。

艾凡亞迪同時要求，川普與柯恩必須交出任何有關丹尼爾斯保密協議的文件資料。

至於希望川普回答哪些問題，艾凡亞迪列舉包括：到底對封口協議知道多少、對於要求丹尼爾斯封口究竟參與多少、封口費來源為何、柯恩究竟扮演何種角色以及川普對於保密協議是否同意、是否曾施壓要求丹尼爾斯不得對外透露兩人之間的緋聞，「以免影響選民投票意願」。

艾凡亞迪對媒體表示，有信心法院將會要求川普作證，因為1997年曾經有過前例，當時美國最高法院裁定柯林頓就算身為美國總統，但在民事訴訟當中卻無法獲得赦免。

柯恩的辯護律師薛瓦茲（David Schwartz）發表聲明指出，要求川普與柯恩作證的手段是在「濫用司法體系」，艾凡亞迪如此作為只為了「虛張聲勢」、「達到為己宣傳的目的」。