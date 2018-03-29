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前大法官籲廢憲法第二修正案 川普拒斥

2018-03-29 01:40中央社 華盛頓28日綜合外電報導

美國前最高法院大法官史蒂文斯。 美聯社
美國前最高法院大法官史蒂文斯。 美聯社
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美國前最高法院大法官史蒂文斯27日投書「紐約時報」，呼籲廢除保障擁槍權利的憲法第二修正案，總統川普今天發推文駁斥稱「絕不會廢除」。

川普發推文回應前最高法院大法官史蒂文斯（John Paul Stevens）的呼籲，推文說：「第二修正案絕不會廢除！」

川普又說：「就算民主黨人一心期盼這種情況發生，也不論前最高法院大法官史蒂文斯昨天的言論，門都沒有。2018年我們需要更多共和黨人，且必須始終掌控最高法院！」

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佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）2月14日情人節當天發生槍擊案，奪走17名學生及教職員性命。

這起事件引發「為我們生命遊行」（March For Our Lives）全國性抗議活動，這也是近20年來支持槍械管制的最大規模示威活動。

「為我們生命遊行」抗議活動登場後3天，史蒂文斯於紐約時報專欄版撰文，呼籲廢除憲法第二修正案。

這位高齡97歲的前最高法院大法官寫道：「我的一生中，很少看見像24日由學生及其支持者，在華盛頓及全國其他主要城市所展現的公民參與。」

大法官紐約時報川普槍擊情人節

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