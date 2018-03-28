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涉嫌歧視員工挨告 Uber願以千萬美元和解

2018-03-28 09:02中央社 波特蘭27日專電

涉嫌對員工性別歧視、種族歧視，優步（Uber）同意以1000萬美元與三名拉丁裔軟...
涉嫌對員工性別歧視、種族歧視，優步（Uber）同意以1000萬美元與三名拉丁裔軟體女工程師達成和解。美聯社
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涉嫌對員工性別歧視種族歧視，去年10月被提出聯合訴訟的網路叫車業者優步（Uber），如今同意以1000萬美元達成和解。

三名拉丁裔軟體女工程師艾文德諾（IngridAvendano）、羅培茲（Roxana del Toro Lopez）及麥迪納（Ana Medina），2017年10月向舊金山高等法院（San Francisco Superior Court）遞狀控告優步，代表共計420名女性員工與少數族裔員工，指控優步從2013年起就有性別歧視、種族歧視，男性、白人及亞裔員工顯然在公司內部獲得較好待遇。

她們在訴狀中指出，在優步上班的女工程師及少數族裔工程師，薪水通常矮人一截，而且多半被僱來從事低層事務的職位，不僅升遷緩慢，在考績評量時更是飽受不公平對待。

今日美國報（USA Today）今天報導，優步同意與1000萬美元為這起官司和解，位於奧克蘭的美國區域法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）訂於今年5月1日批准這項和解案。

據報導，在優步的技術工作上，女性員工占15%，非洲裔員工占1%，西班牙裔員工則有2.1%；在優步的領導階層當中，高達78%為男性。

性別歧視種族歧視Uber

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