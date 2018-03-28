美眾議員批佛州血案倖存生「古巴衣著」 引發網路怒火

2018-03-28 01:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ╱綜合愛阿華州26日電



岡薩雷茲是領導學生呼籲美國政府加強管制槍枝的學生之一。(TNS) 分享 facebook

美國愛阿華州眾議員金恩(Steve King)競選團隊臉書網頁25日發表對佛州高中槍擊倖存學生艾瑪‧岡薩雷茲(Emma Gonzalez)的一席評論，引發數百則回應予以強烈抨擊，而金恩競選團隊的反應卻是嗤之以鼻。

該網頁25日上傳一張艾瑪‧岡薩雷茲(Emma Gonzalez)24日在華府「為活命而走」()集會中演說的照片，艾瑪‧岡薩雷茲的上衣縫有一幀古巴國旗，照片附文寫道：「宣稱承繼古巴傳統，卻不會說西語；漠視祖先逃離古巴，正是因古巴獨裁者奪走所有人民的武器、剝奪他們自我捍衛能力、使古巴變成牢獄這段血淚歷史的，就是像這樣的一個人。」岡薩雷茲是領導學生呼籲美國政府加強管制槍枝的學生之一，她在24日的演說贏得注目。

數百人對上述評論立即憤怒回應，許多人批評金恩竟對一個校園槍擊事件的年輕受害學生出言不遜。金恩競選團隊對許多回文的反應，則是譏嘲自由派人士，聲稱他們錯誤詮釋該網頁最初的評論。

一名網友寫道：「一位堂堂美國國會議員，為了保護槍枝，不惜攻擊一個未成年人。」金恩團隊立即反擊：「你錯了，我們只是要指陳，有人衣服上繡著一幅共產國家國旗，卻倡議管制槍枝，何其諷刺。」

金恩原是營建公司老闆，他自2002年進入國會後，再三發表冒犯攻擊言論。去年，他推文力挺反移民的極右派荷蘭政客時宣稱：「我們無法藉由養育別人的嬰兒，來復興我們的文化。」之後他受訪被問及，對白人將無法成為美國多數族裔的感想時，他表示：「在這種情況發生前，西語裔和非裔會先自相殘殺。」