波頓任國安顧問 美前總統卡特：川普最糟決策

2018-03-27 22:21 中央社 華盛頓26日綜合外電報導



美國前總統卡特（Jimmy Carter）。 歐新社 分享 facebook 美國前總統卡特（Jimmy Carter）在預定27日播出的訪問中表示，川普總統任命波頓（John Bolton）出任國家安全顧問，是川普迄今「最為糟糕」的一項決定。

「哈芬登郵報」（HuffPost）報導，現年93歲的卡特在美國哥倫比亞廣播公司「今晨」（CBS ThisMorning）新聞節目中說：「我一直關切他的某些決定，我認為他最近有關國家安全顧問的任命非常不明智，我認為任命波頓是他犯下的最糟糕錯誤。」

哥倫比亞廣播公司今天提前公布的訪談摘要，並未包括卡特認定川普失策的理由。

川普22日任命前美國駐聯合國大使波頓出任國家安全顧問，波頓在外交政策上以立場強硬聞名。

波頓曾強烈主張發動伊拉克戰爭，並為此宣傳錯誤的理由，損及美國外交政策的聲譽。他不斷呼籲轟炸伊朗和北韓，並且公開支持反穆斯林的仇恨團體。

波頓預定4月9日上任，成為川普政府第3位國家安全顧問。現任國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）一再在意見上和川普發生衝突，以致遭到撤換。

卡特過去始終對川普表達某種程度的支持。卡特在上週末哥倫比亞廣播公司（CBS）「週日晨間」（Sunday Morning）節目中，論及特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查川普競選涉嫌勾結俄羅斯一案時表示，他希望川普能夠做完任期。

卡特說：「我偏好他不會被彈劾，而能做完任期，因為我認為他想把事情做好。如果能夠，我樂於協助他。我相信他適用無罪推定原則。」

卡特也批評媒體對川普過於嚴苛。