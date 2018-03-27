親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大S驚傳癲癇發作 緊急送榮總

被揶揄風向變了 吳寶春：麵包店是朝全球目標前進

拒絕成癮！美國牙醫新政 減用鴉片類止痛藥

2018-03-27 20:50世界日報 編譯黃秀媛／綜合26日電

美國牙醫協會26日宣布新政策，敦促牙醫盡可能不要為病人處方鴉片類止痛藥，以大肆減...
美國牙醫協會26日宣布新政策，敦促牙醫盡可能不要為病人處方鴉片類止痛藥，以大肆減少使用這類藥物。Getty Images
分享

美國牙醫協會26日宣布新政策，敦促牙醫盡可能不要為病人處方鴉片類止痛藥，以大肆減少使用這類藥物。

這個代表美國各地16萬1000名牙醫的組織，要求即使開鴉片類藥物處方，用量也不要超過1個星期，並要牙醫接受強制教育，鼓勵他們使用別的止痛藥。

牙醫開的處方占全美處方不到7%，可是新的研究發現近年來牙醫開的鴉片類藥物處方顯著增加，雖然布洛芬(ibuprofen，如Advil和Motrin)和乙醯胺酚(acetaminophen，如Tylenol)對大部分牙痛同樣有效，也不會像鴉片類藥物一樣讓人上癮。

許多牙醫開鴉片類藥物維可汀(Vicodin)或Percocet，為拔牙、根管治療或植牙短期止痛。但是，「美國牙醫協會期刊」發表的研究分析顯示，布洛芬之類的止痛消炎藥就可以對付這類情況，有時止痛效果甚至更好。

研究報告指出，牙醫為美國青少年開的鴉片類藥物處方最多，而且2010到2015年為11歲至18歲孩子開的這類處方增幅最大，每1000個病人的處方量從將近100份增加到165份。所有病人這種增幅為每1000人從131份增加到147份。

牙醫協會2016年就提出政策，要求牙醫把非鴉片類藥物當做第一線止痛藥。新的政策主張規定牙醫必須上限制使用鴉片類藥物的課程。

許多州已有這種規定，賓州最近更立法規定牙醫必須獲得父母書面同意，才能為不滿18歲的病人處方鴉片類藥物。

牙醫

相關新聞

「我愛美國」綠卡退伍軍兩度為美參戰 今卻被遣返

2018-03-27 20:36

美參議員致函 呼籲川普售台F35

2018-03-27 20:22

美國打擊鴉片成癮 林元清：挑戰華人社區諱疾忌醫

2018-03-27 19:18

讓步兵輕鬆應戰 美國陸軍測試負重自駕車

2018-03-27 17:43

「暴風女丹妮絲非我的菜」華郵：川普批外遇指控是騙局

2018-03-27 17:24

影／德州高空透明游泳池 離地152公尺光看就腿軟

2018-03-27 16:53

AV女星律師： 她曝親密過程後 「幾乎每小時」都受威脅

2018-03-27 14:36

「60分鐘」專訪豔星 收視率創10年新高

2018-03-27 14:32

中間選民出現變化 川普民調達11個月新高

2018-03-27 14:29

睚眥必報的川普 這回不尋常地沉默

2018-03-27 14:27

月經不是奢侈品 美國多州爭取免除「衛生棉條稅」

2018-03-27 14:21

美國沒有你想像的好！帳篷城的現實悲歌

2018-03-27 14:09

美國南加大州長政見會 江俊輝持續衝刺

2018-03-27 13:55

川普駙馬公司貸146億元 白宮展開調查

2018-03-27 11:54

AV暴風女告川普律師誹謗 白宮頭大

2018-03-27 10:32

終結美學校種族隔離 判例女主角辭世

2018-03-27 10:29

安全第一！亞利桑納州長禁Uber自駕車路面測試

2018-03-27 10:25

川普競選團隊 傳收受阿聯250萬美元獻金

2018-03-27 07:05

暴風女企圖心旺 對川普殺傷力不容小覷

2018-03-27 04:58

艷星爆川普婚外情 律師稱她每小時都受威脅

2018-03-27 03:34

川普豔星門主角 爆遭恐嚇要求封口

2018-03-26 23:38

買房還是租房省錢？布朗大學專家指兩者花的錢一樣

2018-03-21 11:42

美國民眾擔心AI造成失業 過半認為威脅比移民更大

2018-03-13 09:05
看更多

熱門文章

道瓊收復史上第三大670點！科技股帶頭反攻 貿易戰停火

2018-03-27 06:27

美股道瓊指數盤初漲逾500點 因為這兩人說...

2018-03-26 22:18

美國下令驅逐60名俄國外交官 關閉西雅圖領事館

2018-03-26 21:19

美中同聲表態：談判取代貿易戰

2018-03-27 00:17

走向獨裁？安倍想修法 讓電視台變成他的傳聲筒

2018-03-26 22:31

美中貿易戰 現舒緩跡象

2018-03-27 00:38

想吃妳的心！ 俄羅斯食人魔割女喉 挖心肺烹煮

2018-03-27 09:46

中國傳提議部分晶片進口由韓台轉美國 對台影響多大？

2018-03-27 07:06

美國沒有你想像的好！帳篷城的現實悲歌

2018-03-27 14:09

暴風女企圖心旺 對川普殺傷力不容小覷

2018-03-27 04:58

日經：台積電可望包下瑞薩車用微控制器全部代工訂單

2018-03-27 07:49

影／不滿打烊前點餐 女店員臉上掛笑往餐點吐口水

2018-03-27 12:16

中美貿易戰／30億vs.600億美元 專家：中國留餘地

2018-03-27 12:25

美驅逐俄外交官 歐盟14國跟進

2018-03-26 23:38

另類美中飛彈戰？愛國者攔截山寨紅旗 在沙國砸死埃及人

2018-03-27 12:00

加拿大出現「陰陽天」奇景 氣象學家：陽光被擋住

2018-03-27 14:54

市值續萎縮！FTC證實個資案調查　臉書聞訊跌逾5%

2018-03-26 23:08

羞！貪小便宜紋眉 額頭掛著兩條半月「不敢見人」

2018-03-27 14:17

巴基斯坦新聞台 出現第一位跨性別女主播

2018-03-26 23:34

邊考大學邊哄孩！ 這張阿富汗媽媽照片感動千萬網友

2018-03-27 13:24

保全關警鈴逃生口不通 俄商場大火64死

2018-03-27 02:39

【重磅快評】急修廣電法 會是安倍下台前的迴光返照？

2018-03-27 10:33

新仇舊恨交織 促成西方史上最大規模俄外交官驅逐行動

2018-03-27 10:08

沒命似崩跌兩天的美股為何剎時狂漲？技術面的後見之明

2018-03-27 11:07

印度債失色 外資狂拋

2018-03-27 00:55

6月女嬰遭手指性侵 父刀砍歹徒卻遭捕入獄

2018-03-27 17:34

三大因素...引爆臉書個資外洩危機

2018-03-27 00:55

俄諜毒殺案愈鬧愈大！ 歐美兩地驅逐數十名俄國外交官

2018-03-26 22:30

陸上總隊今成立 日本陸上自衛隊成立以來最大組改

2018-03-27 08:09

艷星爆川普婚外情 律師稱她每小時都受威脅

2018-03-27 03:34

想為弊案消毒？馬來西亞打「假新聞」 逼外媒閉嘴

2018-03-26 23:38

金正恩訪中 美未證實強調期待川金會

2018-03-27 04:00

大阪「染井吉野櫻」盛開 65年來最早

2018-03-27 17:35

韓鋼鐵銷美 永久免國安關稅

2018-03-27 00:38

讓步兵輕鬆應戰 美國陸軍測試負重自駕車

2018-03-27 17:43

AV暴風女告川普律師誹謗 白宮頭大

2018-03-27 10:32

影／德州高空透明游泳池 離地152公尺光看就腿軟

2018-03-27 16:53

倫敦頂樓這84座人偶 痛訴英國青年死亡主因

2018-03-27 12:03

臉書出包 亞馬遜有機可乘

2018-03-27 00:55

台積電帶領ADR全面上漲 台股反攻在望；留意晶片股

2018-03-27 06:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top