拒絕成癮！美國牙醫新政 減用鴉片類止痛藥

2018-03-27 20:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



美國牙醫協會26日宣布新政策，敦促牙醫盡可能不要為病人處方鴉片類止痛藥，以大肆減少使用這類藥物。Getty Images 分享 facebook

美國牙醫協會26日宣布新政策，敦促牙醫盡可能不要為病人處方鴉片類止痛藥，以大肆減少使用這類藥物。

這個代表美國各地16萬1000名牙醫的組織，要求即使開鴉片類藥物處方，用量也不要超過1個星期，並要牙醫接受強制教育，鼓勵他們使用別的止痛藥。

牙醫開的處方占全美處方不到7%，可是新的研究發現近年來牙醫開的鴉片類藥物處方顯著增加，雖然布洛芬(ibuprofen，如Advil和Motrin)和乙醯胺酚(acetaminophen，如Tylenol)對大部分牙痛同樣有效，也不會像鴉片類藥物一樣讓人上癮。

許多牙醫開鴉片類藥物維可汀(Vicodin)或Percocet，為拔牙、根管治療或植牙短期止痛。但是，「美國牙醫協會期刊」發表的研究分析顯示，布洛芬之類的止痛消炎藥就可以對付這類情況，有時止痛效果甚至更好。

研究報告指出，牙醫為美國青少年開的鴉片類藥物處方最多，而且2010到2015年為11歲至18歲孩子開的這類處方增幅最大，每1000個病人的處方量從將近100份增加到165份。所有病人這種增幅為每1000人從131份增加到147份。

牙醫協會2016年就提出政策，要求牙醫把非鴉片類藥物當做第一線止痛藥。新的政策主張規定牙醫必須上限制使用鴉片類藥物的課程。

許多州已有這種規定，賓州最近更立法規定牙醫必須獲得父母書面同意，才能為不滿18歲的病人處方鴉片類藥物。