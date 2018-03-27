「我愛美國」綠卡退伍軍兩度為美參戰 今卻被遣返

2018-03-27 20:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



持綠卡的裴瑞斯曾加入陸軍，兩度奉派到阿富汗參戰，申請入籍卻因2008年的毒品交易罪行被拒，並遭到驅逐出境返回墨西哥。圖為裴瑞斯的父親展示兒子的從軍照。Getty Images 分享 facebook

39歲的裴瑞斯 (Miguel Perez)8歲時合法來到美國，11歲拿到綠卡，曾加入陸軍兩度奉派到阿富汗參戰，申請入籍卻因2008年的毒品交易罪行被拒，並遭到驅逐出境返回墨西哥。

住在芝加哥的裴瑞斯曾訴請留在美國被駁回，伊利諾州長也拒絕給予特赦。

移民及海關執法局(ICE)證實，裴瑞斯23日從印第安納州蓋瑞搭機到德州布朗斯維爾，由執法人員押送穿過邊界交給墨西哥當局。

他22日晚上在拘留中心接受媒體電話訪問，宣稱他從未在美國非法居留，還為美國上戰場，因為他愛美國。

他的父母也以西語表示兒子被美國驅逐出境，使他們為之心碎，可是他們將繼續奮戰讓他返回美國。老裴瑞斯說：「我的兒子去作戰，保衛那些現在把他像垃圾一樣扔出去的人。」

裴瑞斯2008年11月26日把4.4磅古柯鹼交給便衣調查人員而被捕，2010年被定罪，獲判15年徒刑，服滿一半刑期後由ICE接管。

伊利諾州聯邦參議員達克沃斯23日為他出面， 要求國土安全部長尼爾森停止驅逐裴瑞斯，並親自審查這個案子，可是沒有回音。

達克沃斯說，裴瑞斯2001年加入陸軍，2002和2003年在阿富汗參戰，並出現嚴重的創傷後壓力症候群症狀，2004年被解除軍職，而身心創傷導致他以酒精和毒品麻醉自己，最後為此入獄。

她說，驅逐冒著生命危險為國奮戰的退伍軍人是很可悲的做法，裴瑞斯至少應能依法行使各種尋求救濟的管道，不應匆匆忙忙地祕密把他趕走。

ICE說，涉及美國退伍軍人的案子都經過仔細審查，任何驅逐行動經過首席律師評估，並獲高級領導階層批准。