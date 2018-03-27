美國打擊鴉片成癮 林元清：挑戰華人社區諱疾忌醫

2018-03-27 19:18 世界日報 特派員 世界日報 特派員 許惠敏 ／華盛頓報導



助理部長賈若醫師(Brett Giroir)和林元清醫師討論毒品防治。圖／林元清提供 分享 facebook

美國每天有174人死於毒品或藥物過量。川普總統上周在新罕布夏州大動作揭示抗擊鴉片類藥物成癮危機的計畫，包括指示司法部對毒犯加重刑責。聯邦政府負責少數族裔健康的最高官員林元清(Mathew Lin)在此關頭接受本報專訪，他指出，鴉片類藥物成癮不是只有存在鐵鏽帶白人的問題，各族裔的藥物過量、死亡人數都在增加，患有毒癮的年齡層下降，而存在華人社區的主要戒毒挑戰是「諱疾忌醫」文化。

鴉片毒品疫情失控，每年奪走6萬多條生命，川普總統因此把這波「鴉片危機」稱為「健康緊急狀況」（health emergency）。

「這一次鴉片毒品疫情之嚴重，是前所未見。」聯邦衛生福利部副助理部長兼少數族裔健康辦公室主任林元清說，以2016年為例，6萬4000美國人死於毒品過量，大部分都是類鴉片藥物服用過量，美國從來沒有過這麼多的服用過量，還有數百萬人仍在毒癮中掙扎，影響了他們的生活，對於家庭及對社會的衝擊。

鴉片毒品危機如何造成，又為何失控？

林元清說，「從10、20年以前經濟步入蕭條的鐵鏽帶開始，失業者面臨各種疼痛尋醫就診，醫師就開止痛劑維柯丁（Vicodin），病人服了這種類似海洛因的藥，感覺有效但也逐漸成癮，上癮者不斷索藥，醫師儘管有巨大利潤也怕惹麻煩而拒絕，藥癮患者轉向黑市，暴利引來毒販，邊界的毒品交易、類鴉片藥品非法輸入等日益猖狂，讓這問題演變成今天的不可收拾。」

政府如何有效抗擊鴉片毒品成癮危機？

林元清說，政府已擬訂三年內將鴉片類處方藥減少三分之一的目標，此外，如增加濫開處方藥醫師之罪責、將毒販處以重刑都是途徑，但林元清說，毒品取得太容易，尤其是毒性超強的芬太尼。「芬太尼在手，就好像拿著槍對著腦門，而這種藥是巨大生意，可網購郵寄到府。」他認為最重要的就是「防堵」，即防止毒品藥物入境美國；次要則是教育醫師對疼痛控制的其他選項，如運動、針灸等，取代止痛劑。此外，政府也必須監督藥廠減少止痛劑供應。

林元清指出，川普總統行政部門以及衛福部已通過數億美元撥款做鴉片毒品流行病的預防、治療，並加快各州相關治療配套的審批速度。例如批准一種每月一劑的丁丙諾啡（Buprenorphine）注射劑 ，作為鴉片類藥物成癮者的戒毒輔助治療選項。

全美有1萬4000多個戒除鴉片毒癮中心，比較各族裔，亞裔尋求專業戒毒協助比率是各族裔最低，致死率也高。林元清說，很多在餐館打工的華人，有病痛卻沒空看醫生，有病痛就吃止痛藥，這些藥多是海洛因成分，上癮後羞於讓人知道，很多人因此喪命。「毒癮其實可以治癒，政府的戒毒中心多是免費。」林元清呼籲已有毒癮、藥癮者，勇於面對自己的健康危機並走出危機，他提供求助熱線電話 : 1-800-662-help（4357）。