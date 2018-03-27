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讓步兵輕鬆應戰 美國陸軍測試負重自駕車

2018-03-27 17:43世界日報 編譯孫梁／綜合26日電

美國陸軍研製出專背沉重裝備的負重機器人自駕車。 圖擷自army.mil
美國陸軍研製出專背沉重裝備的負重機器人自駕車。 圖擷自army.mil
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美國陸軍研製出專背沉重裝備的負重機器人自駕車，從而可使士兵輕裝上陣，軍方未來數月將把可負重1000磅的自駕車交給兩個旅，由步兵作戰部隊在實戰訓練中進行試驗。

這款新研製的「步兵多用途裝備運輸系統」自駕車已進行過場地試驗，但尚未在作戰部隊試驗，軍方沒有表示選擇哪兩個旅進行試驗。

喬治亞州本寧堡基地(Fort Benning)在過去一周，舉行了展示戰場機器人和自駕車的負重裝備的試驗競賽，參加者包括業界專家和大學生與高中生，軍方研製部門表示，負重機器人和自駕車在競賽中嶄露頭角。

陸軍訓練與條令司令部的士兵裝備部門負責人湯普森上校說，在本寧堡基地舉行的競賽中，十家企業提供了負重自駕車，最終縮小到四家，陸軍將從四家公司的自駕車中選出一款，交給部隊試驗。

負重自駕車可為士兵承擔最多1000磅的裝備，減少士兵的飲食、電池和彈藥等裝備的負重。

本寧堡基地演習中心的士兵裝備研發負責人桑多說，未來數月將決定選出哪款負重自駕車，但目前是競標階段，他們不會透露會選中哪家公司的產品。

本寧堡基地的演習作戰實驗主任皮羅格上校表示，士兵隨身攜帶的微型感應器今年也將進行實戰訓練試驗。感應器是可放在手掌上的納米無人機，飛行速度極快，可先於美軍進入戰場進行偵查，把前方環境的實貌傳給士兵，比紅外線望遠鏡看得更遠更清晰。

演習美軍

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