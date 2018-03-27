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AV女星律師： 她曝親密過程後 「幾乎每小時」都受威脅

2018-03-27 14:36世界日報 編譯陳韻涵╱綜合26日電

色情片女星「風暴丹尼爾斯」(Stormy Daniels)25日上節目談論與美國總統川普的緋聞後，「幾乎每小時」都受到威脅；她的律師艾維納提(Michael Avenatti)駁斥各方稱丹尼爾斯說謊的評論，說她可以描述總統身體特徵。

川普律師柯恩(Michael Cohen)同日晚間對丹尼爾斯及艾維納提發出存證信函，要求兩人停止放話誹謗。丹尼爾斯不甘示弱，在本月初向加州聯邦法院提告川普和用以支付封口費的柯恩企業「精華顧問」(Essential Consultants)的文件中，增列柯恩為被告。

丹尼爾斯25日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」專訪時說，她2011年曾欲以1萬5000元公開和川普的情事，卻在拉斯維加斯停車場遭不明男子恐嚇，並暗指川普或柯恩為幕後黑手。

艾維納提翌日表示，「現在我們手上沒有任何直接證據，可證明這些威脅和柯恩或川普有關」，但當事人肯定擔憂自己及家人的安全，且她受訪隔日「幾乎每小時都受到威脅」。

對於丹尼爾斯影射這名男子與柯恩有關，柯恩的律師布雷克利(Brent Blakely)要求丹尼爾斯及艾維納提就指涉恐嚇的行為向柯恩道歉。

布雷克利說，「柯恩未與此事的任何相關人士有關係，甚至也不認為此人存在，或發生過這件事」，堅持丹尼爾斯及艾維納提必須「停止並打消任何誹謗柯恩的控告」。

「不妨讓總統上台，當面說她騙子」

對於丹尼爾斯在訪談中略述她與川普的親密行為，艾維納提26日接受國家廣播公司(NBC)「今日」節目訪問時說：「當事人原本準備談論更多這方面的細節，她可以描述總統的性器特徵，以及雙方交談的詳細內容，這些無疑都是事實。」

艾維納提說：「若丹尼爾斯所言屬實，不妨讓總統上台來，當面說她是騙子；不妨讓總統出面，說這些事從未發生。」

色情片女星「風暴丹尼爾斯」25日上節目談論與美國總統川普的緋聞後，「幾乎每小時」...
色情片女星「風暴丹尼爾斯」25日上節目談論與美國總統川普的緋聞後，「幾乎每小時」都受到威脅；她的律師艾維納提駁斥各方稱丹尼爾斯說謊的評論，說她可以描述總統身體特徵。美聯社
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