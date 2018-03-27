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「60分鐘」專訪豔星 收視率創10年新高

2018-03-27 14:32世界日報 特派員許惠敏／華盛頓報導

丹尼爾斯25日晚接受「60分鐘」主持人庫柏專訪，使得該節目收視創新高。 歐新社
丹尼爾斯25日晚接受「60分鐘」主持人庫柏專訪，使得該節目收視創新高。 歐新社
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「風暴丹尼爾斯」(Stormy Daniels)25日接受CBS「60分鐘」專訪，創下該節目10年來最高收視率。根據尼爾遜收視調查，超過2210萬觀眾25日晚守在電視機前聽她講述與美國總統川普的私情和被威脅「封口」的經過，在25日晚丹尼爾斯專訪之前，「60分鐘」創下最高收視率的節目是2008年剛當選首位非裔總統的歐巴馬，當時有2450萬人收看。

高收視率，除了色情片女優和「性、政治、封口費」的話題聳動，也因為該專訪緊接在NCAA籃球季後賽轉播後播出，留住不少球迷觀眾。CBS稱，丹尼爾斯專訪收視率，甚至超越「60分鐘」在川普當選後的候任總統專訪，當時的收視率是2000萬。

「60分鐘」是由哥倫比亞廣播公司(CBS)製播的新聞雜誌，專訪丹尼爾斯的是CNN名牌主播安德森庫柏(Anderson Cooper)。CNN與CBS在2006年簽約，「出借」庫柏參與製作主持「60分鐘」新聞雜誌部分節目，這是庫柏第12季與該節目合作。

丹尼爾斯不是第一位爆料與總統有染，曾獲選「花花公子」( Playboy)「年度玩伴」的凱倫．麥杜格(Karen McDougal)，自爆曾於2006年與川普有長達九個月的地下情。丹尼爾斯和麥杜格都宣稱收了封口費，川普也對這兩名女子說，她們讓自己想起女兒伊凡卡。

白宮副新聞秘書夏哈(Raj Shah)今天在例行記者會說，總統否認丹尼爾斯的說法，是丹尼爾斯自己說法不一致。

「明確地說，白宮未犯任何錯誤。」夏哈回答媒體有關川普選前付封口費是否違反聯邦選舉法的提問表示，他只能代表白宮發言，「至於那個專訪，我能說的是，總統很強烈並明確地拒絕這些指控，從頭到尾說法不一致的是那位控訴者。」

川普至今未出面說明或否認他與丹尼爾斯是否有過一段。在丹尼爾斯上「60分鐘」專訪後也未對此發表評論，只在26日上午推文抱怨 :「那麼多假新聞，而且從沒這麼大量的錯誤(假新聞)，經過這一切，我們國家還是很偉大！」。

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