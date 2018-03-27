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川普競選團隊 傳收受阿聯250萬美元獻金

2018-03-27 07:05世界日報 記者顏伶如／綜合報導

阿拉伯聯合大公國政治顧問納德。美聯社檔案照
阿拉伯聯合大公國政治顧問納德。美聯社檔案照
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根據美聯社調查報導，阿拉伯聯合大公國政治顧問納德（George Nader）去年4月透過一家加拿大公司，匯款250萬美元獻金給川普競選團隊募款負責人布洛迪（Elliott Broidy），目的在於影響美國外交政策，讓美國對卡達改採強硬立場。報導指出，這筆匯款雖然實為政治獻金，表面上卻以顧問、行銷與資詢等費用名義報帳。

報導指出，納德先前已經同意配合特別檢察官穆勒率領的「通俄案」調查團隊，以證人身份接受詢問。

美聯社引述兩位要求匿名的知情人士指出，納德去年4月匯款給布洛迪，希望說服美國改變對盟邦卡達的對外政策。卡達、阿拉伯聯合大公國向來均與美國關係友好，但與阿拉伯聯合大公國則處於對立狀態。

報導指出，布洛迪收到納德透過加拿大公司匯款的一個月後，便舉辦了一場關於卡達與伊斯蘭激進主義勾結的研討會。眾議院外交委員會主席、共和黨籍加州聯邦眾議員羅伊斯（Ed Royce）在研討會上宣布，將會提出草案，將卡達列為支持恐怖份子的國家。

消息人士透露，對於羅伊斯的草案，眾議院外交委員會的民主、共和兩黨成員經過討論後，一致認為由於波斯灣地區關係緊張，這項草案的文字可能讓外界解讀為美方靠邊站，因此建議將關於卡達的字句刪除。但在草案交付委員會辯論並表決之前，在羅伊斯斡旋之下，與卡達有關的文字不但再度出現於條文中，而且措詞變得更為強硬。2017年11月，這份草案在眾院外交委員會表決通過。

報導指出，2017年7月，也就是羅伊斯提出這份草案的兩個月後，布洛迪給了羅伊斯符合法律規定上限的5400美元選舉獻金。另外，布洛迪給其他共和黨籍國會議員以及共和黨政治組織，用來推動對卡達改採嚴格立場的政治獻金，累計約有60萬美元。

布洛迪對美聯社發表聲明指出，多年來對於包括哈瑪斯（Hamas）在內的激進組織，向來疾言厲色提出批判，也自行捐款或幫忙募款，希望讓支持恐怖主義的國家能被揭穿真相，而卡達則投注數以百萬美元計的經費，在華府發動大力遊說，企圖「漂白」形象。

卡達共和黨政治獻金募款加拿大

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