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暴風女企圖心旺 對川普殺傷力不容小覷

2018-03-27 04:58中央社 華盛頓26日綜合外電報導

美國色情片女星柯立福25日晚間上哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」，踢爆...
美國色情片女星柯立福25日晚間上哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」，踢爆曾遭美國總統川普支付封口費。 美聯社
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踢爆美國總統川普支付封口費的AV女星柯立福，從脫衣舞孃轉戰色情片，再從演員晉身導演，一路走來企圖心令人印象深刻。如今華府人士更戲稱，她恐比通俄門調查更能扳倒川普。

紐約時報報導，藝名「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的柯立福（Stephanie Clifford）宣稱與川普有過露水姻緣，為了不受制於她和川普律師在2016年總統大選前簽訂的保密協議，她本月稍早狀告川普，聲稱因川普從未在協議上簽字，這項協議無效。

現年39歲的柯立福自曝在2006和2007年間與川普有染，還說2016年10月川普律師付給她13萬美元（約新台幣378萬元）封口費。若柯立福的訴訟有所進展，川普可能得宣誓作證。她的提告或許還提供證據，證明川普違反競選花費規定。

對許多華府人士而言，柯立福已成為一股意外冒出的勢力。當中有些人開玩笑，可能把川普搞下台的人不是通俄門特別檢察官穆勒（Robert S. Mueller III），而是「暴風女丹尼爾斯」。一向不吝於對批評者開砲的川普，至今也罕見未在推特（Twitter）發出任何推文提到柯立福。

柯立福在充斥剝削和蠻橫客戶等晦暗面的色情產業存活下來，身為女性從業者，她還持續掌控自身話語權，這在色情片業並不常見。

為追求更好發展，柯立福脫離17歲入行的脫衣舞事業，30歲前成為色情片女星和導演，偶爾還受到主流觀眾歡迎。一紙協議和高級律師團，又怎會令她退縮？

美國色情片業最資深女星之一妮娜哈特利（Nina Hartley）如此形容柯立福：「眾所周知，她是老闆。」

曾拍過限制級喜劇電影「40處男」（The40-Year-Old Virgin），並邀柯立福客串演出的美國導演朱德阿波托（Judd Apatow）則說，柯立福是「非常認真的企業女強人和電影導演，她掌控自身事業，不容小覷」。

當她熟悉領域之外的成名機會找上門，柯立福總是盡可能發揮，這些機會包括在美國搖滾樂團魔力紅（Maroon 5）的音樂錄影帶演出，以及在2009年放風聲欲參選路易斯安那州參議員。這也讓她在達拉斯（Dallas）郊區享有舒適生活。

柯立福23日受訪時表示，她最早想當記者。她4歲時父母離婚，由母親扶養長大，然而已10多年沒見過雙親。她說自己出身「非常糟糕的環境」，但對於過往細節卻不太記得。柯立福表示：「我不知為何，但我現在是如此不一樣的人。」

柯立福也把握新冒出的曝光機會，趁機展開全國脫衣舞巡迴表演，演出日期已經排到今年底。她說，同樣的表演現在酬勞更高，若拒絕就顯得愚蠢。

替柯立福安排演出的經紀人卡波濟（Danny Capozzi）說：「她喜歡盡可能獲得最大利益，不只在脫衣舞巡演上，而是對所有事。」

川普通俄門電影

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