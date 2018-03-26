職場對勞工健康危害 史丹福教授籲正視

2018-03-26 17:15 世界日報 編譯組／巴洛阿圖25日電



史丹福大學商學院研究所教授費弗（Jeffrey Pfeffer）對他的新書「因謀生而死」（Dying for a Paycheck，暫譯）寄予厚望，希望能成為職場健康的「寂的春天」（Silent Spring，推動關注農藥與環境污染問題的重要著作），讓公眾正視職場對勞工健康的危害。

2015年的研究報告指出，美國每年有超過12萬人死亡，每年大約5％至8％的健保費用可能是美國公司管理其員工的方式形成的。3月20日出版的「因謀生而死」以這篇報告為基礎，列舉現代職場系列弊病，從優良健康保險消失，到長時間工作和家庭與工作衝突造成的心理影響，並說明這些弊病如何使人賠上性命。

費弗接受訪問說：「全球製造業科技與服務供應商Barry-Wehmiller執行長查普曼（Robert Chapman）曾當著1000多位企業執行長的面直言：『你們就是健保危機的始作俑者』，這句話給了我一記當頭棒。」

費弗提出三個要點：一是發達國家健保成本負擔絕大部分來自如糖尿病、心血管和循環系統等慢性疾病，特別是美國，佔75%；二是大量的疾病研究文獻認為，慢性疾病和其他許多如暴食、少運動、酗酒等個人不良習慣的問題均來自壓力；三是許多數據顯示，壓力最大的來源是職場。

費弗指出，蓋洛普民調顯示民眾的工作投入度低，艾德曼（Edelman）指數顯示民眾對職場管理不信任度高，經濟研究聯合會（ Conference Board）調查也顯示民眾的工作滿意度低，而且持續下降。費弗說，經濟成長，但人們的財務不安全感卻提高，總體薪資成長停滯不前，擁有雇主提供健保的人數比過去少，由於費用問題，許多病人放棄治療和使用藥物。

費弗表示，他在職場看到壓力、裁員、工時長、家庭與工作衝突、財務不安全感，職場已經變成一個極端不人道的地方。他希望喚醒人們正視職場對健康的危害，企業必須關心員工的心理與生理健康，而不要只關心公司的利潤。