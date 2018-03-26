羅艾斯：台灣旅行法生效 肯定台灣民主

2018-03-26 12:14 中央社 安大略25日專電



美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）不僅是「台灣旅行法」生效的重要推手，更是促成中華航空新航線，由桃園直飛南加州安大略的功臣。中央社 分享 facebook 美國眾議院外交事務委員會主席羅艾斯今天說，台灣與美國共享民主價值，這就是為何他認為自己領導的委員會，通過「台灣旅行法」很重要及這項法案為何是重要法規的原因。

羅艾斯（Ed Royce）不僅是「台灣旅行法」生效的重要推手，更是促成中華航空新航線，由南加州安大略（Ontario）直飛台灣的功臣。

因此他偕妻子、現任負責教育和文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce），今天搭乘新航線的首航班機訪台，具有特殊意義。

他出席華航在安大略國際機場舉辦的首航儀式，並接受中央社記者訪問說，「台灣旅行法」的目的，是為了便利美國官員與為公職訪台和返美，並說過去20年間，他的足跡遍及亞洲，也曾多次造訪台灣。

羅艾斯指出，因台美共享民主價值，他認為這很重要，況且台灣人長久以來，致力於建立一套象徵人們可獲得人權、法治與民主的完整民主體系。

他說，這就是為何他認為自己領導的委員會通過這項法案至為關鍵，以及為何他認為，「台灣旅行法」是一部重要法規的原因。

今年11月美國將舉行期中選舉，這位友台的政要卻在年初宣布退休，不再競選連任，意味著美國國會將少一位挺台的好友。

羅艾斯表示，在聯邦眾議院26年後即將卸任，雖然這是他最後一年擔任外委會主席，不過曾跟隨他20年的助理、前加州州眾議員金映玉（Young Kim），已宣布投入期中選舉，力拚勝選以接續他在國會的席位。

他說，金映玉非常關心台灣，也曾多次訪台，更熟稔1979年施行的台灣關係法（TRA），並說金映玉在擔任助理期間，支持且幫助他推動多項法案完成立法，對於自己培養的助理決定參選感到振奮。

至於正式啟航的新航線，羅艾斯說，期待這條航線有助繁榮安大略，甚至是南加州的聖蓋博谷（San Gabriel Valley）與橘郡北部（North Orange County）等地區的經濟，並增加當地民眾的工作機會，創造商機。