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通俄門律師團名單搞不定 增添不確定性

2018-03-26 03:41中央社 華盛頓25日綜合外電報導

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
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美國總統川普的個人律師今天指出，上週才被宣布將加入法律團隊處理「通俄門」調查的兩名律師，將不會獲聘。誰將在本案中擔任川普的法律代表也因此增添許多不確定性。

路透社報導，川普的個人律師塞庫洛（Jay Sekulow）聲明：「總統對於迪吉諾瓦（Joe di Genova）和騰辛（Victoria Toensing）因衝突而無法加入總統的特別律師法律團隊感到失望。」

「不過，那些衝突不會阻礙他們在其他法律事務上幫助總統。總統期盼跟他們合作。」

塞庫洛近一週前才表示，迪吉諾瓦將加入法律團隊處理特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查一事。

由於律師已經在針對川普可能接受穆勒團隊約談的條件進行磋商，這個「髮夾彎」增添外界對於川普的法律代表陷入一團亂的印象。

幫川普處理通俄門調查的首席律師陶德（John Dowd）22日辭職。

川普今天推文說：「許多律師和頂尖法律事務所想在俄羅斯一案中代表我。假新聞說連一個想要接下本案的律師都很難找到，不要相信這種報導。」

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他曾譴責穆勒調查是「獵巫」。俄國否認干預2016年美國總統大選。

騰辛代表自己和迪吉諾瓦發表聯合聲明，感謝川普在其他事務上對他們有信心。不過她拒絕說明是什麼樣的特殊衝突導致兩人加入法律團隊一事告吹。

川普通俄門俄羅斯髮夾彎
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