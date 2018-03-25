影／「受夠了」波士頓遊行由學生主導發言
數萬麻州學生和民眾24日參加全美動員的「為活命而走」波士頓遊行集會活動，發出「控槍」、「受夠了」、「停止暴力」的聲音。
勒星頓王衛東：要以行動支持學生
和友人一起參加波士頓行動公園集會的勒星頓居民王衛東說，雖能理解擁槍是美國文化的重要部分，但是在嚴格控制攻擊性武器、背景調查、年齡限制上，政府應該有所作為。美國槍枝泛濫的問題已經太久太嚴重了。頻起的學校槍擊事件更讓人痛心和憂心。「這次學生發起的運動是期待已久的契機，我們要以行動支持！」
推動法案 如察覺風險可申請移除家中槍枝
參與波士頓行動組織的尚莫維爾高中學生傑克杜瑞斯和蘿拉古維說 ，波士頓行動是全國性運動的一部分，主題是「停止暴力」、「保護兒童」。但麻州有與他地不同之處。許多麻州槍擊暴力不是校園或場所的大範圍槍殺，而是在有色人種社區的街頭事。因為麻州現已禁止高性能的攻擊性槍枝，波士頓遊行集會的主題更強調全國性的嚴格控槍法，也希望推動麻州允許家人在察覺風險時，能向法院申請暫時移除家中槍枝的法案。
集會發言學生為主 市長議員也不例外
波士頓「為活命而走」行動還有個特色，集會中的發言者以學生為主，除了老師，沒有其他成年人能上台演說。連當日參加活動的國會參議員伊莉莎白沃倫和波士頓市長偉殊也不例外。
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