影／「受夠了」波士頓遊行由學生主導發言

2018-03-25 21:18 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



數萬麻州學生和民眾24日參加全美動員的「為活命而走」波士頓遊行集會活動，發出「控槍」、「受夠了」、「停止暴力」的聲音。

勒星頓王衛東：要以行動支持學生

和友人一起參加波士頓行動公園集會的勒星頓居民王衛東說，雖能理解擁槍是美國文化的重要部分，但是在嚴格控制攻擊性武器、背景調查、年齡限制上，政府應該有所作為。美國槍枝泛濫的問題已經太久太嚴重了。頻起的學校槍擊事件更讓人痛心和憂心。「這次學生發起的運動是期待已久的契機，我們要以行動支持！」

推動法案 如察覺風險可申請移除家中槍枝

參與波士頓行動組織的尚莫維爾高中學生傑克杜瑞斯和蘿拉古維說 ，波士頓行動是全國性運動的一部分，主題是「停止暴力」、「保護兒童」。但麻州有與他地不同之處。許多麻州槍擊暴力不是校園或場所的大範圍槍殺，而是在有色人種社區的街頭事。因為麻州現已禁止高性能的攻擊性槍枝，波士頓遊行集會的主題更強調全國性的嚴格控槍法，也希望推動麻州允許家人在察覺風險時，能向法院申請暫時移除家中槍枝的法案。

集會發言學生為主 市長議員也不例外