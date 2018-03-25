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川普炒他惹議！ FBI前副局長投書爆料：遭總統長期羞辱

2018-03-25 14:32世界日報 記者胡玉立／綜合報導

退休前一天被川普總統開除的聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱博（Andrew Mc...
退休前一天被川普總統開除的聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱博（Andrew McCabe）24日投書華盛頓郵報，談到自己如何得知被開除、也對川普及其政府過去一年長期公開屈辱他和家人，表達傷心失望，並稱川普總統「殘忍」。麥凱博寫道：「我做過最糟的惡夢都沒料到我的FBI生涯，會是這種下場。」 美聯社
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退休前一天被川普總統開除的聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱博（Andrew McCabe）24日投書華盛頓郵報，談到自己如何得知被開除、也對川普及其政府過去一年長期公開屈辱他和家人，表達傷心失望，並稱川普總統「殘忍」。麥凱博寫道：「我做過最糟的惡夢都沒料到我的FBI生涯，會是這種下場。」

這是麥凱博16日在拒退休26小時前，遭司法部長塞辛斯開除後，首度公開評論。

麥凱博在投書中，仍盛讚FBI是全世界最偉大執法機構，鼓勵有志FBI的男男女女，「不要害怕；把新聞頭條擱在一邊，全力投入工作。國家需要你。即使有總統決定攻擊你和你的家人，即使你在只差一天就要退休的周五晚上被開除，它仍是最好的工作。」

麥凱博表示，16日他和家人一起等待，看自己會不會在FBI工作21年、退休日前一天，遭到開除。結果，晚上10時朋友來電告訴他，有線電視新聞網(CNN)正在報導司法部長宣布將他炒魷魚的聲明。從「第三手」消息得知自己被開除後不久，麥凱博收到司法部電郵通知他「已遭FBI和公務機構移除」。

麥凱博在投書中對於政府聲稱他因為在調查時「不坦白」才被開除，憤憤不平。他更強調，在任何情況下，它都不該是過去一年來，政府和總統本人對他和他家人公開長期屈辱的理由。

麥凱博並提到，第二天他一覺醒來，發現川普歡欣宣揚對他的懲處：「麥凱博被炒了！FBI所有勤奮工作員工偉大的一天，民主偉大之日。」麥凱博說，他很傷心，但並不訝異。「川普總統的殘忍，讓我使我想起了前局長柯米（James Comey）被解僱後，白宮拚命想捏造FBI員工慶祝局長下台的謊言。」

但麥凱博追憶自己1994年因嚮往FBI探員生涯，提出工作申請，自此展開了一場意想不到的偉大職業冒險。他說，每年都有超過2000名各族裔男女投身FBI，共享求好心切的DNA。麥凱博說：「儘管面臨總統和其他黨派對我們前所未有的打擊，FBI人員仍將在種種政治風潮下，繼續保護美國人民並維護憲法。」

FBI川普華盛頓郵報
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