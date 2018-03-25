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沒身分、收入低、怕麻煩 美新移民忍病不敢就醫

2018-03-25 13:13世界日報 記者牟蘭／紐約報導

圖片來源/世界日報
圖片來源/世界日報
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忙於工作、收入低以及怕無證身分曝光，許多新移民都怕去醫院看診，對於身體的不適只能強忍，帶來嚴重後果。69歲的來斌斐，因每月僅有不到千元的收入，患有飛蚊症且配戴不合適的眼鏡長達一年，為省錢只能忍受。來斌斐24日前往日落公園舉辦的免費健康篩檢活動，終獲醫生治療並將得到一副新眼鏡。

免費健康篩檢由紐約市健康與心理衛生局(DOHMH)、城市健保計畫(MetroPlus)和安服心公共健康服務中心(Amphs)共同舉辦，當日吸引百餘人前往。作為看診人之一的來斌斐，八年前獨自從中國廣州依親來美，因語言不通，只能從事護理工作。她說，雖然體力可以支持，但精神上受不到尊重，每月也僅能賺百元美金左右。

一年前，來斌斐發現自己眼前出現黑點，雖不影響走路，但視線格外不清楚。起初她並未在意，但越來越嚴重。由於平日工作繁忙，看診需錢，只能拖著病情。當日檢查時，她說自己只能看見視力表前兩行。醫生為她診斷後，除了預約後續治療，也表示將為她免費重配一副新眼鏡。對此，她感到十分高興，「一副眼鏡要100多元(美金)，哪裡捨得自己買」。

陳Allen也在當日前來檢查。她說，六年前從上海來美打拚後，幫他人看管小孩謀生。沒有身分的她表示，因擔心看診花費以及被問到移民身分問題，六年來沒有做過任何身體檢查；近日因感到潮熱等不適的身體狀況，看到免費健康篩檢的信息，特地前來。

城市健保計畫亞裔市場活動策畫劉爽表示，新移民為謀生，常忽視對健康的關注，直到發現嚴重病症時才去醫院治療，常為時已晚。紐約市健康與心理衛生局的張Mimi表示，日落公園的肺結核病比率全市最高，但地區的民眾對健康檢查並不上心，「當天我在街上發傳單半小時，僅有兩個路人願意接受」。她呼籲新移民能積極參與健康檢查，避免悲劇發生。

新移民紐約健康檢查
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