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將4歲幼女網拍為雛妓 威州狠父要坐牢60年

2018-03-25 12:05中央社 波特蘭24日專電

圖片來源/Houston Police Department
圖片來源/Houston Police Department
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一名男子2015年在廣告網站Craigslist刊登廣告，以1000美元價格拍賣4歲女兒為雛妓，遭休士頓臥底警察破獲後移送法辦。如今這名狠父遭陪審團裁定坐牢60年。

德州哈立斯郡（Harris County）檢察官歐葛（KimOgg）對媒體證實，來自威斯康辛州的30歲杜利（Andrew Turley），涉嫌2015年上網拍賣4歲親生女兒為雛妓，被以販賣並走私兒童、脅迫未滿18歲者賣淫等罪名起訴後，23日被陪審團裁定60年有期徒刑。杜利必須坐牢滿45年之後，才有資格申請假釋。

Craigslist則在23日宣布，美國地區的分類廣告網頁當中，已經全數移除「私人服務」（personals）項目的所有廣告。在過去，這個區域廣告刊登由於暗藏色情，讓Craigslist經常遭受批評。

根據法院的紀錄，杜利2015年在Craigslist網站刊登廣告，休士頓警察局臥底員警佯裝買家與杜利聯繫，從將近70封電郵往來中，取得多項證據。

法院的紀錄指出，當臥底探員2015年11月抵達位於休士頓郊區一處公寓的「交貨地點」時，杜利當面點清了現金之後，就把「買家」帶進房間與呈現昏迷狀態的女童獨處。

根據警方調查，女童被餵食安眠藥，陷入昏迷。

調查此案的檢察官之一米斯凱爾（StewannaMiskell）對媒體表示，這起案件「讓人為之心碎」。

米斯凱爾說：「父親應該是孩子的保護者，不是把孩子推入火坑的掠奪者。陪審團員都認為，應該把這個人從社區裡隔離開來。」

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