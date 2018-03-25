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呼籲加強槍管 全美逾百萬人上街遊行

2018-03-25 08:20中央社 華盛頓24日綜合外電報導

在上月佛羅里達州校園槍擊案倖存學生號召下，全美各地今天逾百萬民眾響應「為我們生命遊行」抗議活動，主張加強槍械管制。這是一個世代來全美規模最大槍管改革示威抗議。

法新社報導，逾80萬人不畏寒冷，齊聚首都華盛頓參加「為我們生命遊行」（March For Our Lives）抗議活動。

佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）遭退學的19歲學生，於2月14日情人節當天持半自動步槍射殺校內14名學生和3名成年教職員。

道格拉斯中學學生卡斯基（Cameron Kasky）今天表示：「支持我們，否則當心選民將會站出來。」

另一學生領袖霍格（David Hogg）說：「我們將會讓這個變成選舉議題，我們將會把這個議題帶到每一項選舉、每一個州和每一座城市。我們能夠，且我們必會改變這個世界。」

亞特蘭大、波士頓、芝加哥、辛辛那提、達拉斯、休士頓、洛杉磯、邁阿密、明尼阿波利斯、納希維爾、西雅圖以及其他城市，也出現大批群眾共襄盛舉。

但規模最大的遊行抗議在華府登場，主辦單位告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），估計參與民眾超過80萬人，是自2000年「百萬媽媽大遊行」（MillionMom March）以來的全美最大規模槍管抗議活動。

紐約市，前披頭四合唱團成員保羅麥卡尼（PaulMcCartney）也現身遊行隊伍，穿著的襯衫上有「我們能終結槍枝暴力」標語，並追憶已故合唱團成員約翰藍儂（John Lennon），約翰藍儂於1980年12月在紐約遭槍殺。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，有17萬5000人參與紐約的抗議活動，並推文說「這些學生將會改變美國」。

在佛州派克蘭，數千人聚集在一座公園，追悼上個月喪命的14名學生和3名教職員。

這項大規模遊行抗議活動的主要推手是道格拉斯中學的學生，力促美國國會議員制定突擊步槍禁令，把背景查核擴大到涵蓋所有購槍，甚至包括私下買賣。

遊行主辦單位也在網站上附加供人們登記投票的連結，致力讓槍管運動轉化成龐大政治勢力。

其中一個標語寫道，「讓我們的選票變成我們的最佳武器」。

歌手安德拉黛（Andra Day）以激勵人心歌曲RiseUp揭開華府抗議集會序幕，其他參與表演明星包括亞莉安娜（Ariana Grande）、珍妮佛哈德遜（JenniferHudson）、麥莉希拉（Miley Cyrus）及黛咪洛瓦特（Demi Lovato）等。

許多抗議民眾攜帶抨擊「全國步槍協會」（NRA）的大字報，NRA是影響力龐大的美國槍枝遊說團體。

主辦單位表示，全美各地以及包括海外的倫敦和斯德哥爾摩等城市，將會有超過800個示威遊行串聯登場。

華府的遊行登場時，美國總統川普人在佛羅里達州，但白宮發表聲明說：「眾多勇敢的年輕美國人今天行使他們的憲法第一修正案權利，我們為他們喝采。保護我們孩子的安全，是川普總統的優先要務。」

紐約選舉槍枝
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