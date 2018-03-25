波頓任國安顧問 華郵紐時憂慮美國走向戰爭

2018-03-25 04:14 中央社 台北24日電



波頓。路透 分享 facebook 美國總統川普任命波頓為白宮國家安全顧問之後，美國兩家大報23日不約而同以社論質疑這項決定，其中「華盛頓郵報」說，波頓極端主義的風格可能使美國「走向災難」。

「紐約時報」社論的標題為「對，約翰‧波頓（John Bolton）真的就是那麼危險」。社論說：「沒有幾個人比波頓更可能帶領美國走向戰爭。」

紐時與華郵的社論都指出，波頓主張美國有權對北韓進行先發制人的軍事攻擊，因此川普與北韓領導人金正恩能否在5月會面，隨著波頓的新職已出現變數。波頓在2003年擔任主管武器管制的國務次卿期間，曾批評當時的北韓領導人金正日為「暴虐無道的獨裁者」，北韓則回批他是「人渣」和「吸血鬼」。

紐時的社論說，波頓出任國安顧問，肯定會使美國加速與盟國及其他國家疏遠，國會雖然無法阻止這項任命案，但應該發言表示反對，並伸張憲法賦予國會的權力，決定是否授權美國發動戰爭。

波頓預定4月9日就任。國安顧問的任命不需經過國會參院認可。

波頓曾在2005年獲得當時的小布希總統任命為駐聯合國大使，但在參院外交委員會遭到同黨籍的議員封殺。小布希趁8月國會休會時，利用所謂的「休會任命」辦法讓任命案生效。

這項任命有效期限到2006年12月截止，小布希有意重新提名，但同樣未能通過外交委員會，波頓因此自動請辭。那是波頓前一次出任公職。

在獲得川普任命時，69歲的波頓是華府保守派智庫美國企業研究所的資深研究員，也是經常出現在福斯電視台的政治評論員。

郵報說，外界不清楚，川普選擇波頓是因為兩人意見相近，或者只是因為他喜歡看波頓在福斯電視台發表評論。

紐時說，波頓很努力爭取國安顧問的職位，而川普之前曾拒絕讓波頓出任這項職務，也不考慮讓他擔任國務卿。紐時與華郵都說，川普不喜歡波頓的鬍子。

兩報都說，國安顧問必須向總統忠實傳達外交、國防等各部門的意見，但波頓固守自己的意識型態，偏好單邊主義，鄙視外交作為，無法有效扮演國安顧問這個中間人的角色。