親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

波頓任國安顧問 華郵紐時憂慮美國走向戰爭

2018-03-25 04:14中央社 台北24日電

波頓。路透
波頓。路透
分享
美國總統川普任命波頓為白宮國家安全顧問之後，美國兩家大報23日不約而同以社論質疑這項決定，其中「華盛頓郵報」說，波頓極端主義的風格可能使美國「走向災難」。

「紐約時報」社論的標題為「對，約翰‧波頓（John Bolton）真的就是那麼危險」。社論說：「沒有幾個人比波頓更可能帶領美國走向戰爭。」

紐時與華郵的社論都指出，波頓主張美國有權對北韓進行先發制人的軍事攻擊，因此川普與北韓領導人金正恩能否在5月會面，隨著波頓的新職已出現變數。波頓在2003年擔任主管武器管制的國務次卿期間，曾批評當時的北韓領導人金正日為「暴虐無道的獨裁者」，北韓則回批他是「人渣」和「吸血鬼」。

紐時的社論說，波頓出任國安顧問，肯定會使美國加速與盟國及其他國家疏遠，國會雖然無法阻止這項任命案，但應該發言表示反對，並伸張憲法賦予國會的權力，決定是否授權美國發動戰爭。

波頓預定4月9日就任。國安顧問的任命不需經過國會參院認可。

波頓曾在2005年獲得當時的小布希總統任命為駐聯合國大使，但在參院外交委員會遭到同黨籍的議員封殺。小布希趁8月國會休會時，利用所謂的「休會任命」辦法讓任命案生效。

這項任命有效期限到2006年12月截止，小布希有意重新提名，但同樣未能通過外交委員會，波頓因此自動請辭。那是波頓前一次出任公職。

在獲得川普任命時，69歲的波頓是華府保守派智庫美國企業研究所的資深研究員，也是經常出現在福斯電視台的政治評論員。

郵報說，外界不清楚，川普選擇波頓是因為兩人意見相近，或者只是因為他喜歡看波頓在福斯電視台發表評論。

紐時說，波頓很努力爭取國安顧問的職位，而川普之前曾拒絕讓波頓出任這項職務，也不考慮讓他擔任國務卿。紐時與華郵都說，川普不喜歡波頓的鬍子。

兩報都說，國安顧問必須向總統忠實傳達外交、國防等各部門的意見，但波頓固守自己的意識型態，偏好單邊主義，鄙視外交作為，無法有效扮演國安顧問這個中間人的角色。

川普國安北韓
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

空屋拍電影片場起火 紐約消防員1死5傷

2018-03-24 18:59

賓州舊琴廠起火後坍塌 消防員2死2傷

2018-03-24 18:58

影／美國賓州督學奇招防槍擊 讓學生用亂石砸槍手

2018-03-24 18:30

下班後「已讀不回」 紐約擬立法保護

2018-03-24 14:02

槍管遊行前夕 川普政府提撞火槍托禁令

2018-03-24 13:04

支出法案簽得不爽 川普揚言下不為例

2018-03-24 12:26

川普簽署備忘錄 限制跨性別人士從軍

2018-03-24 11:38

前兔女郎不倫戀 10年後上CNN跟正宮道歉「睡了妳老公」

2018-03-24 11:00

加強校園安全 美賓州學區在教室放石頭受矚目

2018-03-24 09:19

傳川普想炒白宮幕僚長 不任命接班人

2018-03-24 07:40

白宮人事變變變 川普傳有意讓幕僚長出缺

2018-03-24 07:18

買房還是租房省錢？布朗大學專家指兩者花的錢一樣

2018-03-21 11:42

美國民眾擔心AI造成失業 過半認為威脅比移民更大

2018-03-13 09:05
看更多

熱門文章

總統回應美中貿易戰 孫大千：一場空話

2018-03-24 08:29

美國要求中國 不要對「洋垃圾」實施禁令

2018-03-24 10:54

陸駐美大使：願縮減中美貿易順差

2018-03-24 06:48

自願代替女人質 法國英雄傷重不治！

2018-03-24 13:25

美股直直落 讓川普對這個話題也無言

2018-03-24 16:47

美中貿易戰開打 川普：美中非常友好

2018-03-24 05:06

談中美貿易戰 前陸財長：看誰挺得更持久

2018-03-24 12:01

落井下石？真男人？馬斯克刪Tesla、SpaceX臉書帳號

2018-03-24 09:05

向州長比割喉手勢 俄10歲小女孩紅了

2018-03-24 20:11

美駐華使館發文：我們終於這麼做了 遭陸網民圍勦

2018-03-24 11:06

這裡的屋主好苦命 80%認賠殺出

2018-03-24 12:41

姿態放軟 中駐美大使改口願縮減中美貿易順差

2018-03-24 14:00

耐不住寂寞！獨自住在小島上的現代魯賓遜變網紅

2018-03-24 14:38

「人渣」波頓 恐讓川普金正恩峰會告吹

2018-03-24 22:41

太平洋漂浮垃圾面積 超過44個台灣大

2018-03-24 22:11

大陸民眾愛吃 龍蝦躲過美中關稅戰火

2018-03-24 14:23

美國大打台灣牌 羅智強：為把台灣綁進「抗中圈」

2018-03-24 08:48

憂心貿易戰 美股重挫

2018-03-24 05:13

罪加一等！劍橋分析前主管爆料 曾為脫歐組織做假民調

2018-03-24 10:27

前兔女郎不倫戀 10年後上CNN跟正宮道歉「睡了妳老公」

2018-03-24 11:00

白宮人事變變變 川普傳有意讓幕僚長出缺

2018-03-24 07:18

芬蘭：我們要抓加泰前主席 卻不知他在哪裡

2018-03-24 23:07

分析：共軍可能不再容忍美軍在南海挑釁

2018-03-24 13:24

中美貿易戰升溫 大陸六大行業受波及

2018-03-24 10:03

法恐攻：憲兵英勇替換人質且開手機助攻堅

2018-03-24 08:33

聯航機位又超賣 她被趕下機 獲賠1萬

2018-03-24 19:18

中美貿易緊張升溫 庫克籲保持理性

2018-03-24 14:23

報復美祭關稅 陸不排除減購美國債

2018-03-24 08:53

Tesla股東 同意給執行長馬斯克26億薪酬

2018-03-24 19:22

美中貿易戰高盛看見4個可能 大部分沒贏家…

2018-03-24 14:00

傳川普想炒白宮幕僚長 不任命接班人

2018-03-24 07:40

影／南法傳IS恐攻 助攻堅英勇憲兵官重傷不治

2018-03-24 14:49

墨西哥殺手酸液溶屍 警出土百人塚

2018-03-24 09:22

自行宣布徵關稅 美中冒進 毀了世貿準則

2018-03-24 19:20

再釋善意 教廷外長：梵蒂岡不怕中國崛起

2018-03-24 08:35

查克柏格昔名利雙收 今光環暗淡

2018-03-24 18:35

中美貿易戰升溫 劉鶴與美財長緊急通電

2018-03-24 11:05

劉鶴與美財長通話：中國有實力捍衛國家利益

2018-03-24 12:33

美中貿易戰 專家警告川普：危險也容易失控

2018-03-24 12:33

西班牙發逮捕令 加泰前主席恐在芬蘭被捕

2018-03-24 21:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top