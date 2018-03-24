美槍枝管制遊行華府登場 料50萬人參與

2018-03-24 22:03 中央社 華盛頓24日綜合外電報導



美國佛羅里達州校園槍擊案倖存者發起，主張加強槍枝管制的「為我們生命遊行」今天登場，可能將有50萬人參加華府的遊行活動，並有逾800場示威抗議預計在全球各地進行。

美聯社報導，美國司法部昨天宣布，他們已經展開修改聯邦槍械管制條例的程序，並在聯邦法律上將撞火槍托（Bump stock）定義為機關槍。撞火槍托能在不變更槍械內部構造下，讓半自動武器能像機槍般連發。

美國總統川普昨天在推特貼文表示：「歐巴馬政府將撞火槍托合法化，這是個壞主意。正如我所承諾的，司法部今天將提出撞火槍托禁令，同時會有一段意見徵詢期。」

路透社報導，「為我們生命遊行」（March ForOur Lives）發起人指出，可能有50萬人聚集在華盛頓國會大廈附近的賓夕法尼亞大道（PennsylvaniaAvenue）上。

佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（MarjoryStoneman Douglas High School）的學生也將在集會群眾之中。道格拉斯中學2月14日爆發槍擊案，造成14名學生和3名成年教職人員喪命。

這場示威遊行由道格拉斯中學槍擊案倖存者所策劃，目的在突破長期阻礙加強槍枝管制的立法僵局。美國校園和大學爆發大規模槍擊已是司空見慣。

道格拉斯中學的國中生卡德隆（Alfonso Calderon），他在22日一場遊行前活動告訴華盛頓的學生說：「這項問題將成為這個國家的首要問題。我知道這不只是我想要的，我知道這就是你們大家想要的。」

槍枝管制組織「城鎮槍械安全」（Everytown forGun Safety）指出，華盛頓的集會是全球預計800多起示威活動之一，美國的示威抗議則橫跨加州聖克里門提（San Clemente）至紐約及派克蘭。

策畫遊行活動的這群青少年還獲得來自數十位名人的明星光環和資金援助，美國歌手亞莉安娜（ArianaGrande）和音樂劇「韓密爾頓」（Hamilton）創作人米藍達（Lin-Manuel Miranda）都會在華盛頓的集會表演。