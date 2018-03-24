親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職觀察眼／猿隊贏在穩定 兄弟還在摸索

美槍枝管制遊行華府登場 料50萬人參與

2018-03-24 22:03中央社 華盛頓24日綜合外電報導

美國佛羅里達州校園槍擊案倖存者發起，主張加強槍枝管制的「為我們生命遊行」今天登場，可能將有50萬人參加華府的遊行活動，並有逾800場示威抗議預計在全球各地進行。

美聯社報導，美國司法部昨天宣布，他們已經展開修改聯邦槍械管制條例的程序，並在聯邦法律上將撞火槍托（Bump stock）定義為機關槍。撞火槍托能在不變更槍械內部構造下，讓半自動武器能像機槍般連發。

美國總統川普昨天在推特貼文表示：「歐巴馬政府將撞火槍托合法化，這是個壞主意。正如我所承諾的，司法部今天將提出撞火槍托禁令，同時會有一段意見徵詢期。」

路透社報導，「為我們生命遊行」（March ForOur Lives）發起人指出，可能有50萬人聚集在華盛頓國會大廈附近的賓夕法尼亞大道（PennsylvaniaAvenue）上。

佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（MarjoryStoneman Douglas High School）的學生也將在集會群眾之中。道格拉斯中學2月14日爆發槍擊案，造成14名學生和3名成年教職人員喪命。

這場示威遊行由道格拉斯中學槍擊案倖存者所策劃，目的在突破長期阻礙加強槍枝管制的立法僵局。美國校園和大學爆發大規模槍擊已是司空見慣。

道格拉斯中學的國中生卡德隆（Alfonso Calderon），他在22日一場遊行前活動告訴華盛頓的學生說：「這項問題將成為這個國家的首要問題。我知道這不只是我想要的，我知道這就是你們大家想要的。」

槍枝管制組織「城鎮槍械安全」（Everytown forGun Safety）指出，華盛頓的集會是全球預計800多起示威活動之一，美國的示威抗議則橫跨加州聖克里門提（San Clemente）至紐約及派克蘭。

策畫遊行活動的這群青少年還獲得來自數十位名人的明星光環和資金援助，美國歌手亞莉安娜（ArianaGrande）和音樂劇「韓密爾頓」（Hamilton）創作人米藍達（Lin-Manuel Miranda）都會在華盛頓的集會表演。

華盛頓槍擊槍枝
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

空屋拍電影片場起火 紐約消防員1死5傷

2018-03-24 18:59

賓州舊琴廠起火後坍塌 消防員2死2傷

2018-03-24 18:58

影／美國賓州督學奇招防槍擊 讓學生用亂石砸槍手

2018-03-24 18:30

下班後「已讀不回」 紐約擬立法保護

2018-03-24 14:02

槍管遊行前夕 川普政府提撞火槍托禁令

2018-03-24 13:04

支出法案簽得不爽 川普揚言下不為例

2018-03-24 12:26

川普簽署備忘錄 限制跨性別人士從軍

2018-03-24 11:38

前兔女郎不倫戀 10年後上CNN跟正宮道歉「睡了妳老公」

2018-03-24 11:00

加強校園安全 美賓州學區在教室放石頭受矚目

2018-03-24 09:19

傳川普想炒白宮幕僚長 不任命接班人

2018-03-24 07:40

白宮人事變變變 川普傳有意讓幕僚長出缺

2018-03-24 07:18

鷹派當美國安顧問 恐釀更多衝突

2018-03-24 00:32

國安顧問麥馬斯特將離開 波頓接棒

2018-03-23 23:51

川普啟用波頓 美中貿易戰只是序曲

2018-03-23 23:48

近15年最強硬！ 川普打造歷史性鷹派團隊

2018-03-23 23:46

川普重用波頓 專家：準備開戰

2018-03-23 22:31

買房還是租房省錢？布朗大學專家指兩者花的錢一樣

2018-03-21 11:42

美國民眾擔心AI造成失業 過半認為威脅比移民更大

2018-03-13 09:05
看更多

熱門文章

總統回應美中貿易戰 孫大千：一場空話

2018-03-24 08:29

陸駐美大使：願縮減中美貿易順差

2018-03-24 06:48

美國要求中國 不要對「洋垃圾」實施禁令

2018-03-24 10:54

自願代替女人質 法國英雄傷重不治！

2018-03-24 13:25

川普重用波頓 專家：準備開戰

2018-03-23 22:31

美中貿易戰開打 川普：美中非常友好

2018-03-24 05:06

小刀迎戰手槍？中美貿易戰誰占上風

2018-03-23 23:58

美股直直落 讓川普對這個話題也無言

2018-03-24 16:47

談中美貿易戰 前陸財長：看誰挺得更持久

2018-03-24 12:01

落井下石？真男人？馬斯克刪Tesla、SpaceX臉書帳號

2018-03-24 09:05

美駐華使館發文：我們終於這麼做了 遭陸網民圍勦

2018-03-24 11:06

這裡的屋主好苦命 80%認賠殺出

2018-03-24 12:41

川普豪賭...可能雷大雨小

2018-03-24 00:32

法國劫持事件3死2傷 槍手遭擊斃

2018-03-23 22:52

耐不住寂寞！獨自住在小島上的現代魯賓遜變網紅

2018-03-24 14:38

貿易戰開打！美課重稅 大陸強硬：奉陪到底

2018-03-23 23:45

美國大打台灣牌 羅智強：為把台灣綁進「抗中圈」

2018-03-24 08:48

經濟解析／川普關稅措施正中習近平的下懷

2018-03-23 23:33

憂心貿易戰 美股重挫

2018-03-24 05:13

罪加一等！劍橋分析前主管爆料 曾為脫歐組織做假民調

2018-03-24 10:27

姿態放軟 中駐美大使改口願縮減中美貿易順差

2018-03-24 14:00

前兔女郎不倫戀 10年後上CNN跟正宮道歉「睡了妳老公」

2018-03-24 11:00

白宮人事變變變 川普傳有意讓幕僚長出缺

2018-03-24 07:18

彭博看法：川普未對症下藥 成效不大

2018-03-24 00:56

美中互槓 大陸開反擊第一槍

2018-03-24 00:16

向州長比割喉手勢 俄10歲小女孩紅了

2018-03-24 20:11

分析：共軍可能不再容忍美軍在南海挑釁

2018-03-24 13:24

彭博資訊專欄／兩強火併 先出手的未必贏

2018-03-24 00:35

大陸民眾愛吃 龍蝦躲過美中關稅戰火

2018-03-24 14:23

中美貿易戰升溫 大陸六大行業受波及

2018-03-24 10:03

法恐攻：憲兵英勇替換人質且開手機助攻堅

2018-03-24 08:33

全球股市狂瀉…美股黑翻紅 早盤反彈百點

2018-03-23 23:54

美鋼鋁稅 七經濟體可豁免

2018-03-24 00:27

替換營救人質後受重傷 法國勇警被讚英雄

2018-03-24 02:29

美中貿易戰陸只亮出小刀 意在示警

2018-03-24 00:33

近15年最強硬！ 川普打造歷史性鷹派團隊

2018-03-23 23:46

報復美祭關稅 陸不排除減購美國債

2018-03-24 08:53

傳川普想炒白宮幕僚長 不任命接班人

2018-03-24 07:40

中美貿易緊張升溫 庫克籲保持理性

2018-03-24 14:23

墨西哥殺手酸液溶屍 警出土百人塚

2018-03-24 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top