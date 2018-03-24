美俄韓戰交手戰機 航空展加州空域伴飛

2018-03-24 19:19 中央社 蘭卡斯特23日專電



上世紀韓戰期間，美國空軍主力F-86軍刀機和俄製米格15，是絕對容不下彼此的敵對機種，卻因年度洛杉磯郡航空秀，在加州的蔚藍晴空比肩翱翔。

為期兩天的年度洛杉磯郡航空秀（LA County AirShow），當地時間24日在加州棕櫚谷（Palmdale）的蘭卡斯特（Lancaster）市揭幕，主辦單位今天安排媒體日，供採訪的記者先睹為快。

靜態展示項目包括先進機種如F-16與F-35，也有和電影「英烈的歲月」（Memphis Belle）同款的B-17轟炸機，以及美國國家航空暨太空總署（NASA），使用於研究項目的F-15等。

最受矚目的動態飛行展示，上世紀韓戰期間可說是「世仇」的F-86和米格15同場亮相，頗有看頭。航空秀的主持人介紹說，回顧1950年代韓戰期間，這兩款戰鬥機的較量，可說是史上首次噴射戰鬥機的空中纏鬥。

超過半個世紀之後，F-86與米格15猶如沙場退役的老兵，擺脫你死我活的敵意，在加州艷陽晴空裡比肩翱翔，於藍天白雲裡一趟又一趟的伴飛，化敵為友。

曾於中華民國空軍服役的T-33教練機，還有美軍MV-22魚鷹式運輸機（MV-22 Osprey），也出現在洛杉磯郡航空秀，尤其MV-22展現空中停滯、短場與垂直起降的優越性能，可克服地形等因素的限制，執行作戰任務。

至於F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機，引擎聲劃破萬里長空發出的巨響，是航空秀的最高潮。主持人說，這架戰機可說是當今美軍捍衛領空，維持空優的最佳解答。

最後F-22與曾擊落日本聯合艦隊司令山本五十六座機的P-38同型戰機，共同出現在航空秀動態飛行展示的空域裡，象徵美軍的代代傳承，也象徵美軍的與時俱進和不斷革新。