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聯航機位又超賣 她被趕下機 獲賠1萬

2018-03-24 19:18世界日報 特派員黃惠玲╱綜合報導

一名因為機位超賣而被要求改搭下班飛機的乘客，獲得1萬元聯航抵用的補償，這名女乘客...
一名因為機位超賣而被要求改搭下班飛機的乘客，獲得1萬元聯航抵用的補償，這名女乘客興奮地在網路分享了「好消息」。聯合報系資料照片。 美聯社
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風波不斷的聯合航空，再度成為新聞焦點，不過這次不是暴力「處理」乘客下機，也不是寵物在置物櫃被悶死的「壞消息」，而是一名因為機位超賣而被要求改搭下班飛機的乘客，獲得1萬元聯航抵用的補償，這名女乘客興奮地在網路分享了「好消息」。

該名女乘客普瑞斯(Allison Preiss)22日要從華府杜勒斯機場飛到德州奧斯汀，登機前航空櫃台宣布，由於機位超賣，需要有人志願改搭下班飛機，但沒有任何人願意下機。

航空公司工作人員接著告訴普瑞斯，因為她的機票，是全機乘客中最便宜的價位，因此她必須下機。普瑞斯獲知聯航決定後，開始在推特發文表示很沮喪，她說自己真的很不想更改班機，因為她要趕去參加好友的單身派對。

聯航人員接著告訴她，要給她2000元的抵用作為補償，但普瑞斯表示想拿現金，當聯航人員正要寫一張650元支票給普瑞斯時，另一位工作人員說，如果她不拿現金支票，可以提供1萬元聯航抵用。普瑞斯馬上選擇了1萬元，並開心通知親朋好友。

總部在芝加哥的聯合航空公司2017年初，因超賣機位而使用粗暴方式，將一名乘客杜大衛(David Dao)暴力拉下機後，引起軒然大波，也讓航空公司紛紛改善機位超賣的處理方式。

其中聯航在去年4月27日宣布，承諾將提高乘客「自願下機」的賠償金，上限最高達1萬元。聯航事件後，達美航空之前也給予因機位超賣而下機的乘客9950元的補償。

聯航寵物芝加哥
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