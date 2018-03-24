空屋拍電影片場起火 紐約消防員1死5傷

2018-03-24 18:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 /綜合23日電



紐約市曼哈頓哈林區22日深夜驚傳惡火，一棟正在拍攝電影的五層樓空置大樓地下室起火並迅速向上延燒，並意外造成六名消防員受傷，其中一人殉職；起火原因在調查中。

火災現場的大樓，曾是知名爵士音樂俱樂部「聖尼克爵士小酒吧」(St. Nick`s Jazz Pub)所在地，該俱樂部已於2011年結束營業。過去幾周這裡成為電影「Motherless Brooklyn」的拍攝現場，由知名演員艾德華．諾頓(Edward Norton)自導自演，其他演員包括布魯斯威利、威廉迪佛(Willem Dafoe)，與亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)。

22日晚間11點左右，當電影劇組準備收工時，工作人員發現拍攝現場與大樓其他地方在冒煙，立刻通知消防隊。

紐約市消防局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，隸屬第69消防分隊的消防員戴維森(Michael Davidson)，到場後負責拿水龍進入火場，但由於火勢過於猛烈，所有消防員被迫撤出，此時戴維森與隊友分開不見人影。

當其他消防員終於找到他時，戴維森由於吸入過多濃煙而不醒人事，於23日凌晨送醫後宣告死亡。

戴維森服務紐約市消防局15年，是家中投入打火工作的第二代消防隊員，曾因表現英勇而四度獲得表揚。

拍片現場的臨時演員Ambroise Ironfence表示，劇組拍片時並未使用明火，大樓本身的電源也沒打開，現場拍片所需電源都從外面卡車上接進來。

劇組在事後發布的聲明中說：「消防隊員衝進火場，確保我們都安全離開，接著奮力滅火，防止火勢延燒。紐約市消防局(FDNY)是現實中的超級英雄，我們對他們致上無現敬意。」