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賓州舊琴廠起火後坍塌 消防員2死2傷

2018-03-24 18:58世界日報 編譯馬永慶／綜合23日電

賓州約克市(York)一棟舊鋼琴廠日前在起火後坍塌，事件中有四名消防員身陷瓦礫，其中兩人不幸身亡，聯邦調查人員23日在現場偵查，尋找線索。

美聯社報導，前韋佛風琴鋼琴廠(Weaver Organ and Piano) 22日倒塌，約克市消防員法蘭斯查(Ivan Flanscha)和安東尼(Zachary Anthony)從瓦礫中被救出後，送醫不治。這是約克市近50年來首次有消防員殉職。

消防長官邁可斯(David Michaels)說：「這是我做消防員以來最糟的一天，也是約克市消防局最糟的一天。他們都是你在消防車上想要的人。」

另外兩名傷者是助理消防長官奧特蘭(Greg Altland)和消防員史旺森(Erik Swanson)，目前他們仍在醫院留醫。

聯邦菸酒槍械和爆炸物管理局(BATF)的調查員已接手調查，工作人員保留現場原狀，及評估潛在「崩塌區」的危險。

附近居民已接獲通知，他們可能無法回家長達一周，而該區已禁止車輛來往。

約克市官員說，火警發生時，該鋼琴廠正被改建為住宅大廈，該四名消防員在尋找起火位置和調查起火原因時，大廈的一堵牆壁突然倒塌，壓向他們，結果他們全都被困。

法蘭斯查曾獲選為2004年度約克市最佳消防員，他任職消防員已有20年，而安東尼是在2010年加入消防局。

他們是約克市消防局歷來第12和第13位殉職消防員。

消防員爆炸
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