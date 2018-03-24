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傳川普想炒白宮幕僚長 不任命接班人

2018-03-24 07:40中央社 華盛頓23日專電

白宮人事走馬燈還沒完。誰是下一個美國總統川普想開除的人？美國媒體傳出白宮幕僚長凱利，前白宮首席策士巴農更說，如果凱利走人，白宮幕僚長不會有接任人選。?

國家廣播公司（NBC）引述白宮三名消息人士的話報導，川普考慮這個月要開除凱利，且不會任命接任人選，而去年離開白宮，後來遭川普大肆批評的巴農昨天更在一場活動上指出，如果凱利決定離開或川普要開除他，他認為接下來白宮不會有幕僚長，川普將扮演「校長兼撞鐘」般的角色，自己管理白宮西廂日常，決定誰能向他報告。

巴農認為，川普會把過去在商業領域的運作模式，帶入白宮，「到時候應該會有5、6個人能直接向川普報告，就像在川普大樓一樣。」

陸戰隊出身的凱利（John Kelly）原是國土安全部長，他從前白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）接任這一職務逾半年，華府盛傳，他軍事化、重規則的管理風格，和作風率性的三軍統帥多有摩擦，近來更因白宮國安會議建議川普不要恭賀俄羅斯總統蒲亭當選的訊息遭洩漏給媒體，讓原本已四面楚歌的凱利和川普的關係陷入緊張。

川普把過去電視實境節目「誰是接班人」，要變成白宮幕僚長「沒有接班人」，這在白宮歷史上，有前例可循，不過，總統沒有幕僚長，讓白宮運作效率不彰。

美國作者惠普（Chris Whipple）專研白宮幕僚長這一角色，著有「守門人」一書，他說，前總統卡特就是一例，卡特當年上任，白宮有2年沒幕僚長，他執政初期的舉步維艱，就是川普最好的前車之鑑。

惠普說，總統成為白宮西廂辦公室的運轉核心，沒有幕僚長協助分憂，什麼都由三軍統帥直接處理，這樣的運作方式很少有效，更重要的是，總統決定誰能向他直接報告，「不會聽到自己不想聽的意見」，不記取歷史教訓，對川普會是場災難。

?幕僚長可說是白宮西廂辦公室「一人之下」的重要職務，確實就是「守門人」，除掌管總統每日行程、扮演白宮內、外協調重責，還管理每日送到總統辦公桌前的資訊與名單，然而，在川普主政下的白宮，這顯然不是個好發揮的職務。?

報導說，川普對白宮幕僚長「沒有接班人」的構想很感興趣，因這可以讓白宮人事安排變得像川普集團般，讓他更易於與外界接觸，在政策討論過程中，不再綁手綁腳，「減少路障」。

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