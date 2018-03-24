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陳時中談全民健保 大馬媒體刊登

2018-03-24 05:50中央社 吉隆坡23日專電

馬來西亞英文媒體今天刊登衛生福利部長陳時中介紹台灣全民健康保險的專文，幫助馬來西亞各界了解台灣健保的成果與典範，並傳達出台灣參與世界衛生大會的意願。

優勢財經日報（The Edge Financial Daily）今天以「台灣的全民健保進推進世界衛生組織全民納保的目標」（Taiwan's National Health Insuranceadvances WHO goal of universal coverage）為題，在第21版新聞特寫刊登這則專文。

專文開頭根據陳時中於3月1日中央健康保險署成立23週年前夕，接受外交部網站Taiwan Today專訪時說，台灣全民健康保險為全體國民提供高品質、具成本效益的醫療服務，而健保的納保率可為全球提供一項寶貴經驗，並可幫助世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）實現WHO揭櫫全球衛生保健的首要任務。

陳時中表示，希望台灣能參加今年5月21日至26日舉行的第71屆世界衛生大會（WHA），與全球分享專業知識，因為國民健康保險是基於「不遺漏任何人」原則，因此所有國民和在台外籍人士都應該納入保險。

2013年，全台共有6萬名監獄囚犯加入健康保險計畫。2017年12月進一步擴大納保範圍，把外籍人士在台灣生產的嬰兒，從以前要6個月大才有資格參加保險，改進為一出生就納入保險。陳時中說，這彰顯台灣對醫療保健的尊重，把這視為一項基本人權。

目前受僱人的保險費率為4.69%，其中受僱人支付30%的費率，雇主負擔60%，由政府負擔其餘的10%。2017年由衛福部進行的一項調查中，85%的受訪者對全民健康保險表示滿意。

陳時中說，衛生福利部中央健康保險署（NHIA）是所有醫療服務的單一給付者。這種安排是藉由大幅度減少行政支出，確保高效率。他說，在2017年，這些費用僅占總支出的0.9%，是全世界最低的。

他說，除了控制成本外，國民健康保險還經由定期引入尖端藥物和治療，不斷改善公共衛生狀況。最近的措施包括2017年1月增加新開發抗C型肝炎病毒藥物，提供患者進一步治療的機會。

根據台灣非營利組織肝病預防和治療研究基金會的數據，預計這一舉措將會為國民帶來福祉，因為這種情況引起肝癌的估計將會影響超過60萬人。

陳時中說，自全民健康保險開辦以來，國民的平均壽命已由74.5歲提升至80.2歲。這一增長已獲得全球的認可，僅去年就有50多國的訪問團來台灣參觀瞭解此一計畫。由於台灣人口迅速老化和醫療保健支出壓力，政府正著手確保該體系長期財務的可行性。

他還表示，2013年隨著第二代國民健康保險的推出，邁出重要一步。其他的改革，如政府經由課徵2%（2016年調至1.91%）的獎金和股利所得等來補充保費以提高健保收入。這項措施擴大了該計畫的保費基數，同時使得繳費更能反映個人的全部收入。

他最後強調，未來3到4年將推出另一輪的改革方案，目的是進一步提高整體效率，以確保繳費的公平性。

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