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川普揚言否決支出法案 美政府可能關門

2018-03-24 05:34中央社 華盛頓23日綜合外電報導

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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美國總統川普今天揚言否決1.3兆美元的支出法案，使美國政府今年第3度瀕臨關門。

法新社報導，川普在推文中說，這項法案未為他的美墨邊界圍牆提供充足經費，也未處理受到「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）保護的年輕移民身分問題。

DACA是美國前總統歐巴馬時期頒布，但這項辦法已被川普廢除，這些年輕移民因而處於法律不確定狀態。

川普發推文說道：「我正在考慮否決這項綜合支出法案，因為民主黨人完全拋棄80多萬名追夢人（法案甚至沒有提到他們），以及我們國防亟需的邊界圍牆未獲得足夠經費。」

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