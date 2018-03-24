川普揚言否決支出法案 美政府可能關門

2018-03-24 05:34 中央社 華盛頓23日綜合外電報導



美國總統川普。聯合報系資料照 分享 facebook 美國總統川普今天揚言否決1.3兆美元的支出法案，使美國政府今年第3度瀕臨關門。

法新社報導，川普在推文中說，這項法案未為他的美墨邊界圍牆提供充足經費，也未處理受到「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）保護的年輕移民身分問題。

DACA是美國前總統歐巴馬時期頒布，但這項辦法已被川普廢除，這些年輕移民因而處於法律不確定狀態。