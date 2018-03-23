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川普重用波頓 專家：準備開戰

2018-03-23 22:31聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國前駐聯合國大使波頓將取代麥馬斯特，出任國家安全顧問，波頓力挺美國入侵伊拉克，並主張對伊朗強硬，贊同此一人事案者認為，波頓會是川普的珍貴資產，反對者則批評，川普重用他會給美國帶來巨大的危險。

英國金融時報報導，美國媒體公司Newsmax Media執行長拉迪自認是川普和波頓的朋友，他說：「波頓是真正的重量級人物，大家總以為他是鷹派，但其實他從在（前總統）雷根政府工作時期就善於團隊合作。」

民主黨人則強烈反對這個無需聯邦參院同意的任命案。民主黨麻州聯邦參議員馬基說：「讓波頓當國安顧問會給美國人帶來嚴重的危險，川普正在發出信號，就是他準備開戰。」

民主黨康乃狄克州聯邦參議員墨菲在推特上說，國安顧問是「美國無須參院同意的最高層級國安官員職位」，川普把波頓放在這個位置，是因為波頓根本過不了參院這一關。

批評波頓鷹派立場的人說，波頓獲重用，恐怕會讓立場溫和的國防部長馬提斯和美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德勢單力孤。馬提斯和鄧福德都傾向以外交手段而非軍事行動解決問題。

歐巴馬任內擔任國防部副助理國防部長的鄧志強表示：「波頓始終主張對北韓先發制人，川普任命他代表對北韓動武仍是選項。我們也可預期美國對北京的態度將更為對抗，這一次的貿易戰可能只是更大規模的地緣政治競爭的序曲。」

波頓是美國入侵伊拉克的堅決擁護者，他被指企圖扭曲美國的情資，好讓美國侵略伊拉克並推翻伊拉克強人海珊的行為合理化。2005年，時任美國總統小布希提名波頓擔任駐聯合國大使，但由於他堅決支持伊拉克戰爭，這一提名未能獲得參院同意，小布希不得不利用國會休會期間，對波頓進行臨時任命。

許多曾在小布希政府任職的共和黨人後來都不敢為伊拉克戰爭辯護，但波頓仍力挺到底。2013年他投書英國衛報寫道，如果有人說伊拉克現在比海珊主政時更糟，這些人心裡一定「欣賞極權政體」。

波頓。路透
波頓。路透
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