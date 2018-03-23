紐時：配合川普對抗外交 波頓適得其所

2018-03-23 21:26 中央社 華盛頓22日綜合外電報導



紐約時報今天報導，如果美國總統川普想要一位國家安全顧問，用以配合他對全球採取的直率、壁壘分明和對抗政策，新任白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）適得其所。

紐約時報報導，波頓向來不假辭色，他曾任美國駐聯合國大使，他一度消遣聯合國，直言聯合國紐約38層大樓總部「如果少了10層也沒差」。

濃密灰色鬍子是他的特徵，他的行事風格強硬，自認是大右派，被視為鷹派中的鷹派。他的強硬立場令保守派振奮，讓溫和派和自由派寒心。

波頓在福斯新聞網（Fox News）擔任評論員，他側重美國力量的強大，並從負面評估對手，吸引美國總統川普注意。

波頓將是川普政府14個月來的第3位國家安全顧問，他在任內幾乎篤定將會助長川普總統本能反對兩人認定軟弱和不智的外交協定。

波頓認同川普對於伊朗核協議的嘲諷，大概會敦促川普在5月豁免期截止時退出協議。

波頓同樣對於巴黎氣候協定之類的國際協定採取悲觀的看法，川普已在去年宣布他會退出巴黎氣候協定。對於以巴的兩國方案（two-state solution），波頓宣稱方案已死。

不過，波頓並不苟同川普的反覆無常。面對北韓，川普一會兒揚言進行「烈焰與怒火」反擊，一會兒又積極尋求與外國領袖談判。波頓力主對北韓進行先發制人軍事行動的優點，並且批評川普和金正恩展開談判之類的外交作為。

波頓倡議對俄羅斯進行更多的懲罰性制裁，而非討好俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），川普即使在本週仍對蒲亭阿諛奉承。波頓支持對伊拉克發動戰爭，川普則說那是一次災難性的錯誤。

波頓22日接受福斯新聞網訪問表示，他認為他的角色將是扮演一位忠誠的經紀人，把不同的意見呈給川普總統，並由總統定奪。

但是，波頓明白表示，他也將會成為川普的執行者。當總統決定後，他的職責之一將是「確保官僚體制明白決策並且貫徹實施」。

波頓批評川普的國安團隊經常發生資訊外洩，他指出，如果「白宮的一些低階官員」不斷洩漏消息給媒體，總統將無法執行外交政策。他說：「這種資訊外洩令人無法接受。」

波頓的任命，外界看法不一。共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示：「選擇波頓出任國家安全顧問，對於美國盟邦來說是好消息，對於美國的敵人而言則是壞消息。」 「對於我們所面對的北韓、伊朗和激進伊斯蘭教威脅，他有清楚的認識。」

然而，批評者憂心，平常言詞激烈的人，有朝一日可能付諸行動。

民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）推文表示：「波頓在情資政治化的過程中，扮演關鍵角色，誤導我們發動伊拉克戰爭。我們不容許這樣極端的好戰分子失策，導致我們陷入另一個可怕的衝突中。」