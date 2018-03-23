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川普新國安顧問波頓如何建言 推文藏線索

2018-03-23 18:18中央社 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普今天任命波頓（John Bolton）擔任新的國家安全顧問，波頓向來在外交政策上立場強硬。

路透社報導，波頓在電視和推特上相當活躍，加入白宮團隊後將為川普提出何種建言，或許可從他最近的推文中窺知一二。

●談北韓

2月13日推文：「支持我們南韓盟邦很重要，但如果留心歷史教訓就會知道，與#北韓談判將徒勞無益。」

1月11日推文：「距離北韓取得可運載的核子武器，我們所剩時間非常有限。我們必須考慮非常不具吸引力的選項，那就是動用武力阻止他們取得那項能力。」

●談俄羅斯

3月2日推文：「對俄羅斯新核子飛彈必須要有策略性回應，以向我們歐洲盟邦證明，我們不容許#俄羅斯對美國或盟邦加以擺佈。」

2月20日推文：「美國必須透過#北大西洋公約組織（NATO）加強與中歐及東歐盟邦關係，並確保能在俄羅斯參與的網路戰中有效反擊。」

1月24日推文：「華府和盟邦不需要#俄羅斯在#中東升高冒險主義，尤其考慮到莫斯科、德黑蘭、大馬士革及真主黨所形成的軸心。」

●談伊朗

1月29日推文：「#伊朗核子協議是2015年一項策略錯誤。這項協議必須廢除，美國必須建構能夠反映伊朗政權行為的新現實。」

1月5日推文：「倘若伊朗反對派準備好接受外界支援，美國就應該支援他們。」

●談中東

去年12月14日推文：「中東和平進程長久以來需要釐清並注入現實，而川普決定將美國駐#以色列大使館遷到#耶路撒冷，就是辦到了這點。」

俄羅斯伊朗北韓
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