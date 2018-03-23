影／川普對陸祭600億美元關稅 美中貿易戰恐正式開打

2018-03-23 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



美國總統川普22日在貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）及商務部長羅斯（Wilbur Ross）等人的陪同下，簽署1份重要的貿易備忘錄，將對中國大陸銷往美國的貨品，課徵高達600億美元關稅，預計有超過1000件商品受影響，這也預告美中之間的貿易戰即將開打。

川普一開始表示，他相當尊敬大陸國家主席習近平，也感謝他對北韓議題的付出，但美中之間存在嚴重的貿易逆差，金額高達5000多億美元，情況已全然失控，而且美企在大陸設廠時，往往要面臨強制技術轉移等問題，而中資在進行企業併購時，往往也會侵犯到智慧財產權，因此在檢視過對陸方實施的「301調查」後，決定採取反制行動。

美國對全球的貿易逆差達8000億美元，其中有超過一半來自大陸，讓川普感到相當不滿，認為這種吃虧的局面應畫下句點，他要用「對等稅」（mirror tax）討回來，真正達成互惠（reciprocal）的原則，同時他也要求陸方必須「立即」減少1000億美元的貿易逆差。

根據備忘錄條款，美國貿易代表處將在15天之內，初步公布有哪些大陸進口商品，會被課徵百分之25的重稅，而財政部會在60天內公布最終清單，這段期間為「諮商期」，讓相關產業及立法機關有機會進行補救，陸方也可以制定對策因應，待60天後備忘錄內容才會正式實施。

不少經濟學家對川普的舉措感到擔憂，認為美中貿易問題應交由世界貿易組織（WTO）裁決，而非單一國家逕自決定；此外，提高關稅也不代表工作機會就會回流美國，而是會破壞原有生產鏈，造成「無謂損失」（Deadweight loss），貿易戰的結果幾乎只有雙輸的局面。

大陸商務部先前曾警告美國，若是一味的採取貿易保護主義，他們絕不會坐視；川普簽署備忘錄後，陸方23日也隨即發表聲明，表示會對美國7類、共128項貨品，課徵百分之15至25的關稅，清單中包括豬肉、葡萄酒及回收鋁等產品，涉及金額約30億美元，這是為了彌補美國對進口鋼鐵及鋁產品加徵關稅造成的損失，但聲明最後，陸方仍希望2國能以合作代替競爭，才不會衝擊經濟。