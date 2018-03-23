親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

馬英九率前國安高層向繆德生致哀 李來希：忘恩負義傢伙

菲律賓擬在雅米島設基地 蘭嶼人怒：不解決 衝突難免

川普當家白宮飯碗難捧 這些幕僚被換掉

2018-03-23 12:22中央社 華盛頓22日綜合外電報導

川普上任至今手下幕僚換不停。他今天又趕走國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMa...
川普上任至今手下幕僚換不停。他今天又趕走國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster），引發外界揣測下一個會輪到誰。美聯社
分享
美國總統川普任內走掉一大票白宮高官，去年1月20日上任至今手下幕僚換不停。他今天又趕走國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster），引發外界揣測下一個會輪到誰。

以下是法新社整理川普上任後離職的白宮高官：

● 國家安全顧問佛林（Mike Flynn）

退役中將佛林隨川普踏進白宮時就烏雲罩頂，因為過去他任國防情報局局長，卻遭歐巴馬開除，在情報圈不得人心。

佛林因大選期間與俄羅斯官員聯絡的事誤導白宮高層，且在競選期間收費為土耳其遊說，相關消息曝光後，他任國安顧問才22天，便在去年2月13日丟官。

● 幕僚長蒲博思（Reince Priebus）

蒲博思是溫和派前共和黨全國委員會（RepublicanNational Committee）主席，原本應該負責管理白宮、掌控川普辦公室的大門。但他駕馭不了總統，進而無法平息西廂衍生的亂象，去年7月31日離職。

川普隨後派出陸戰隊上將凱利（John Kelly）取代蒲博思的位置。凱利將紀律風氣帶進白宮大獲讚揚，但有些人認為他同樣前景堪慮。

● 首席策士巴農（Steve Bannon）

巴農堪稱川普民族民粹主義政治立場的設計主腦，對川普勝選功不可沒，不過凱利當上白宮幕僚長後，他和川普其他幕僚不和到令人無法忍受的地步，與極右派的關係也急轉直下。去年8月18日，巴農下台。

● 首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）

寇恩曾任高盛（Goldman Sachs）投資銀行總裁，是多年的民主黨員，身處民族主義濃厚的執政團隊本來就讓他深感格格不入，川普決定對進口鋼鋁加課關稅，成了壓倒駱駝的最後一根稻草。今年3月6日，寇恩請辭走人。

● 國務卿提勒森（Rex Tillerson）

提勒森曾任埃克森美孚公司（Exxon Mobil）執行長，今年3月13日遭川普開除，結束這位首席外交官的顛簸任期。

提勒森和陰晴不定的川普時常意見不合，川普自己則說，兩人雖然「處得不錯」，卻對「某些事看法相左」，尤其是伊朗核協議。

● 國家安全顧問麥馬斯特

美軍中將麥馬斯特任期到今年4月9日，川普在推特發文感謝他，說麥馬斯特「工作表現傑出」，但事實是兩人處不來，川普不滿麥馬斯特談到政策時對他說教。

麥馬斯特今年2月曾公開表示，俄國「無庸置疑」干預2016年美國總統大選，此言與美國情報體系的認定不謀而合。外界臆測，麥馬斯特可能因此冒犯了川普，川普對「通俄門」議題態度敏感。

● 聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）

出身紐約金融界的史卡拉穆奇接受電視訪問時因滿口髒話罵同僚在全球惡名昭彰，引發媒體負評。

他在辦公室鬥爭展現出自以為是又蠻橫的態度，讓當時出任國土安全部長、後來獲川普任命白宮幕僚長的凱利十分看不慣，去年7月21日上台後短短10天就慘遭革職，成了川普白宮最短命官員。

● 新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）

史派瑟一上任麻煩就上身，他出面辯護上司就職觀禮人數「史上最多」，但空拍照明顯秀出川普就職典禮觀禮人數遠少於歐巴馬2009年第一任任期宣誓就職的觀禮人數，讓他的可信度在媒體圈蕩然無存。

史卡拉穆奇出任白宮聯絡室主任後，史派瑟於7月22日請辭，在職182天。

● 衛生部長普萊斯（Thomas Price）

過去當過醫師和國會議員的普萊斯，帶頭主導川普的「廢除並替換」歐巴馬時代健保改革。普萊斯去年被爆搭乘私人包機出公差26次，花費納稅人高達40萬美元（約新台幣1220萬元），醜聞一出，去年9月29日被迫辭職。

其他先前「中箭落馬」的還包括：國家安全會議中東顧問哈維（Derek Harvey）、初期聯絡室主任杜布克（Mike Dubke）、副國安顧問麥克法蘭（KT McFarland）、白宮副幕僚長華爾希（Katie Walsh）、國家安全會議西半球事務主任狄爾（Craig Dear），以及白宮總管瑞德（Angella Reid）等人。

川普白宮蒲博思
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

波頓昔倡對北韓動武 共和黨內獨行俠

2018-03-23 11:09

冤獄剝奪31年人生 美國男子獲賠約3千萬

2018-03-23 10:41

淡大戰研所教授何思因：川普政府亂象依舊

2018-03-23 09:00

川普換掉國安顧問麥馬斯特 推文：永遠是朋友

2018-03-23 08:48

美國新任國安顧問波頓 華府鷹派對台友善

2018-03-23 08:30

印度官員：川普長子曾遊說公然違法的開發案

2018-03-23 07:04

川普推文：美國家安全顧問麥馬斯特下台 波頓接任

2018-03-23 06:58

美國國安顧問將換人 由「鷹派」波頓接任

2018-03-23 06:46

提勒森告別談話 暗批川普沒肚量

2018-03-23 05:21

川普稱願接受通俄案訊問 首席律師卻辭

2018-03-23 02:56

若與拜登肉搏 川普：他馬上慘輸

2018-03-23 02:52

川普普亭共通點 紐時專欄：狂到食髓知味

2018-03-22 22:34

職業移民面談占人手 親屬移民、入籍面試卡關

2018-03-22 16:54

貫徹川普反毒 司法部促判重大毒品案罪犯死刑

2018-03-22 16:54

買家唱歌傳視頻 打動賣家成功購屋

2018-03-22 16:05

防加州庇護法危害社會安全 亞歷桑納州也想建牆

2018-03-22 16:01

保護大企業？ 美「閃」垃圾食物標籤

2018-03-22 14:33

影／FedEX寄炸彈露馬腳 德州炸彈客追捕中自爆身亡

2018-03-22 14:23

德州炸彈犯身亡 警找到25分鐘自白影片

2018-03-22 13:36

連環炸彈客網購罕見電池 成破案關鍵線索

2018-03-22 13:32

德州「連環炸彈客」康迪特自認保守派 友人指有溝通障礙

2018-03-22 13:30

奧斯汀驚恐3月 連5起爆炸肇2死慘劇

2018-03-22 13:28

德州連環爆炸案／專家：網上教學材料普通 土炸彈不難做

2018-03-22 13:26

德州連環炸驚恐19天 嫌犯拒捕自爆亡

2018-03-22 13:25

紐澤西積雪12吋 紐瓦克機場取消8882航班

2018-03-22 12:50

暴風雪籠罩美東北 紐約市緊急狀態交通大亂

2018-03-22 12:45

買房還是租房省錢？布朗大學專家指兩者花的錢一樣

2018-03-21 11:42

美國民眾擔心AI造成失業 過半認為威脅比移民更大

2018-03-13 09:05
看更多

熱門文章

新婚6天被戴綠帽 夫提議三人行：這樣我們都快樂

2018-03-22 14:13

道瓊狂瀉724點 川普執意對中課關稅 貿易戰箭在弦上

2018-03-23 06:31

川普簽「301」備忘錄 對中實施600億美元關稅

2018-03-23 01:35

川普對中祭關稅 美股重挫

2018-03-23 05:33

堅持只簽兩組數字 他30年後終於中得9900萬大獎

2018-03-22 13:59

美國宣布對中國課徵500億美元關稅 懲罰侵害智財權

2018-03-23 00:30

陸報復 對美進口鋼鐵和鋁產品232措施中止減讓

2018-03-23 09:10

臉書個資外洩好害怕 減少風險你可以這麼做

2018-03-22 18:20

吃火鍋帶嬰兒同行 新加坡海底撈搬出嬰兒床

2018-03-23 10:13

美中貿易戰開打 陸駐美大使：奉陪到底

2018-03-23 04:25

中國立即還以川普顏色 擬對美30億美元產品加徵關稅

2018-03-23 07:39

樂桃香草確定併了！臨時記者會正式宣布

2018-03-22 15:18

壟斷電容器市場 歐盟對禾伸堂等8企開罰

2018-03-22 21:22

貿易戰恐慌再起 美股早盤重挫

2018-03-22 22:15

300元購入鑑定6千萬 失業男慧眼識百年黑幫份子照

2018-03-22 21:08

大陸報復！對美部分進口產品課關稅最多25%

2018-03-23 08:25

美中貿易戰 其他國家將遭池魚之殃

2018-03-23 10:51

長灘島若封閉 菲律賓觀光預料損失346億台幣

2018-03-22 18:50

貿易戰來襲 美對中課500億美元重稅

2018-03-23 00:28

路透：美國升息可能掀全球連鎖反應

2018-03-22 20:54

川普豪賭對中關稅 又是「雷聲大雨點小」的談判手法？

2018-03-23 07:29

環時社評：川普驕兵必挫 北京將堅決反擊

2018-03-23 09:08

爭廉航龍頭 樂桃宣佈併香草航空

2018-03-22 15:25

中國若報復美國關稅 蘋果15%事業面臨負面衝擊

2018-03-23 08:10

美公布鋼鋁稅豁免名單 台灣未入列

2018-03-23 11:31

南韓法院簽發李明博逮捕狀 第四位入獄總統

2018-03-22 22:46

對中祭600億美元關稅前 60天諮商供迴旋

2018-03-23 04:06

美國蟑螂為何殺不死？ 秘密或藏DNA

2018-03-22 14:49

猛犬守家！竊賊闖民宅 遭比特犬扯爛耳朵

2018-03-23 09:38

美公布調查結果前…陸連出3招 籲美勿損人害己

2018-03-23 00:29

「301調查」宣布 美中貿易戰開打？ 中：不怕

2018-03-22 13:57

鄭永年：貿易戰打響 中美新冷戰真的要來了

2018-03-23 10:33

鋼鋁關稅今生效 川普暫豁免歐盟南韓多國 台灣未入列

2018-03-23 11:22

川普推文：美國家安全顧問麥馬斯特下台 波頓接任

2018-03-23 06:58

陸官媒跟川普算7筆帳：美國得了便宜還反咬

2018-03-23 11:04

美祭301條款制裁陸 美中恐掀貿易大戰

2018-03-23 00:45

川普祭關稅 中駐美使館：搬起石頭砸自己的腳

2018-03-23 08:37

中美貿易摩擦 美國大豆、蘋果公司、波音等遭殃

2018-03-23 11:10

川普祭關稅 中駐美大使崔天凱：奉陪到底

2018-03-23 08:59

臉書防堵個資濫用 宣布6大改革

2018-03-22 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top