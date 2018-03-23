印度官員：川普長子曾遊說公然違法的開發案

2018-03-23 07:04 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普總統長子小唐納。 美聯社 分享 facebook 調查新聞網站ProPublica報導，印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）前任省長查文（Prithviraj Chavan）指出，川普集團（Trump Organization）在孟買的首樁開發案，2012年初因被發現有嚴重違法情事，被印度當局下令全案暫停，但當川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）後來訪問印度時，卻想找他幫忙疏通關係。

2010年至2014年間擔任馬哈拉什特拉省省長的查文接受訪問時表示，印度調查人員在2012年初接獲一名民意代表舉報指出，川普集團房產開發案疑似出現不當行為，涉嫌金額高達1億美元詐騙，並有「重大違法事項」，印度當局後來因此撤銷了房產開發案的建照。

報導指出，小唐納在2012年4月訪問印度，還帶著投資夥伴同行，訪問期間拜會多位印度官員，希望為房地產開發案排除障礙，得以恢復進行。

查文表示，小唐納以洽談馬哈拉什特拉省投資機會為由，要求安排會晤，但會面時小唐納與投資夥伴開口要求的，卻是希望他能幫忙推翻撤消建照的命令。

查文說，對於小唐納的要求，他一口回絕了，「如果我答應照辦，將會因此受到制裁，畢竟這是明目張膽的公然違法。」他進一步表示，開發案當中的許多計畫，根本已經超出印度現行法律的規範。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2014年上台之後，川普集團在印度恢復活躍，共計有五筆開發案同步展開。

報導指出，根據川普集團說法，在印度的多項房地產開發案件，表現都相當良好。然而，這些房產開發案當中，買方名單究竟包括哪些人，到目前為止卻僅有極少數曾經對外公開。