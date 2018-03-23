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川普推文：美國家安全顧問麥馬斯特下台 波頓接任

2018-03-23 06:58聯合報 記者季晶晶╱即時報導

一周前被媒體點名可能丟官的美國國家安全顧問麥馬斯特果然下台了，美國總統川普22日晚間推特發文說，將由前美國駐聯合國大使波頓接替。這是川普政府14個月來的第三位國安顧問。

現年69歲的波頓是鷹派人物，主張對伊朗和北韓使用軍事力量，對俄羅斯也一直採取強硬路線。

川普的推文是：「我很高興宣在自2018年4月9日起，波頓將是我新任的國安顧問。我很感謝麥馬斯特將軍的服務，他的工作表現出色，永遠會是我的朋友。」

美國國家安全顧問由波頓接替麥馬斯特（如圖）。法新社
美國國家安全顧問由波頓接替麥馬斯特（如圖）。法新社
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美國國家安全顧問由波頓（如圖）接替麥馬斯特。法新社
美國國家安全顧問由波頓（如圖）接替麥馬斯特。法新社
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