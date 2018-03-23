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美中貿易戰開打 陸駐美大使：奉陪到底

2018-03-23 04:25聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普22日宣布對部分中國大陸商品加徵關稅，中國大陸駐美大使崔天凱表示，中方不希望與美國或任何國家進行貿易戰，但也不害怕；崔天凱並向「有意打貿易戰的人」放話，稱中方一定會反擊，一定會報復。

中國大陸駐美國大使館22日發布崔天凱接受中國環球電視網（CGTN）訪問的影片，崔天凱說，如果有人試圖發起貿易戰，「我們會奮戰。我們會竭盡所能保護自己的合法權益」。

崔天凱並說，中國也會竭盡所能捍衛開放的世界貿易體制，這也符合對美國本身的經濟利益。

「讓我向那些有意打貿易戰的人保證，我們一定會反擊，我們一定會報復。」崔天凱還說，「如果有人想來硬的，我們奉陪到底，看誰持續得久。」

此外，崔天凱受訪時也表示，中方鼓勵創新，其法律保護智慧財產權，適用於美中企業與他國公司，盡可能確保智慧財產權受到保護。

川普22日中午於白宮針對中國大陸經濟侵略（economic aggression）簽署總統備忘錄；川普表示，美方將基於「301條款」對於中國大陸採取貿易行動，規模可能約600億美元；但白宮資深官員稍早提供的數字為500億美元。

根據白宮與美國貿易代表署（USTR）發布的資料，川普指示相關單位採取一系列行動，包括增加關稅、訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決、投資限制，以應對中國大陸涉及用不公平方式獲取美國技術的行為、政策與舉措；可能增加關稅的產業包括航太、資通訊、機械產業等。

中國大陸駐美大使崔天凱。圖／聯合報系資料照片
中國大陸駐美大使崔天凱。圖／聯合報系資料照片
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