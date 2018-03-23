川普稱願接受通俄案訊問 首席律師卻辭

2018-03-23 02:56 中央社 華盛頓22日綜合外電報導



美國總統川普。聯合報系資料照 分享 facebook 美國總統川普一改日前對調查通俄案特別檢察官穆勒的猛批，今天表示他仍願接受穆勒訊問。不過川普因應通俄案法律團隊的首席律師陶德今天稍早已辭職。

法新社報導，川普回答媒體詢問是否願接受訊問時說：「我很樂意。」調查俄羅斯干擾美國大選的穆勒（Robert Mueller）預料將在數週內訊問川普。

就在川普表示樂意接受訊問前，他律師團隊的首席律師陶德（John Dowd）辭職。陶德辭去川普律師團隊職務，正值白宮遭逢穆勒調查通俄案壓力日增之際。

在陶德辭職數日前，川普才直接批評穆勒的調查為「獵巫」，也升高外界對總統會否干預調查的疑慮。

陶德在一封電郵裡向法新社證實離開川普律師團隊，說道「我愛總統，希望他過得好」。

現年77歲的陶德，是川普律師團隊與穆勒交手的首席律師。穆勒除調查川普陣營在2016年總統大選有無與俄國勾結，也在調查川普有無妨害司法；穆勒的調查小組已在討論訊問總統的相關事宜。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，陶德一直敦促川普配合穆勒的調查，也不願公開批評穆勒。他因對川普失望加劇，且川普拉高分貝攻擊穆勒而辭職，他的離職除升高外界對川普律師團隊策略方向的疑慮，還可能是川普方面恐拉高攻擊姿態的信號。