川普簽「301」備忘錄 對中實施600億美元關稅

2018-03-23 01:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普22日中午於白宮針對中國大陸經濟侵略（economic aggression）簽署總統備忘錄。川普表示，對於中國大陸，美方將基於「301條款」採取貿易行動，規模可能約600億美元；但白宮資深官員稍早提供的數字為500億美元。

根據美國貿易代表署（USTR）發布的資料，川普指示相關單位採取三項行動，包括增加關稅、訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決、投資限制。

川普在簽署儀式前發表談話表示，他視中國大陸為朋友，也非常尊重中國大陸國家主席習近平，兩人關係良好，中方也在北韓問題上幫助美國；但美中面臨貿易逆差龐大、中方竊取美企知識產權等問題。

「特別對於中國，我們要進行『301條款』貿易行動，可能會達600億美元。」川普說，這只是美中討論的一小部分，他一直與習近平及中方高層官員談論此事，也要求他們將美中貿易逆差減少1000億美元。

川普去年8月指示美國貿易代表賴海哲，依1974年貿易法的「301條款」啟動調查，判定中國大陸政府是否涉及強迫美國企業技術轉移、竊取美企智慧財產權、收購高科技美企等行為。

美國貿易代表賴海哲也在簽署儀式前發言，他說，「301調查」的結論是中方確實有強迫美國企業技術轉移、竊取智財權等行為的政策。

賴海哲表示，川普認為美國應該對適當的中國大陸輸美產品實施關稅，也會施以投資限制，並訴諸WTO以解決中國大陸的歧視性貿易舉措。