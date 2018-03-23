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川普簽「301」備忘錄 對中實施600億美元關稅

川普簽「301」備忘錄 對中實施600億美元關稅

2018-03-23 01:35聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普22日中午於白宮針對中國大陸經濟侵略（economic aggression）簽署總統備忘錄。川普表示，對於中國大陸，美方將基於「301條款」採取貿易行動，規模可能約600億美元；但白宮資深官員稍早提供的數字為500億美元。

根據美國貿易代表署（USTR）發布的資料，川普指示相關單位採取三項行動，包括增加關稅、訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決、投資限制。

川普在簽署儀式前發表談話表示，他視中國大陸為朋友，也非常尊重中國大陸國家主席習近平，兩人關係良好，中方也在北韓問題上幫助美國；但美中面臨貿易逆差龐大、中方竊取美企知識產權等問題。

「特別對於中國，我們要進行『301條款』貿易行動，可能會達600億美元。」川普說，這只是美中討論的一小部分，他一直與習近平及中方高層官員談論此事，也要求他們將美中貿易逆差減少1000億美元。

川普去年8月指示美國貿易代表賴海哲，依1974年貿易法的「301條款」啟動調查，判定中國大陸政府是否涉及強迫美國企業技術轉移、竊取美企智慧財產權、收購高科技美企等行為。

美國貿易代表賴海哲也在簽署儀式前發言，他說，「301調查」的結論是中方確實有強迫美國企業技術轉移、竊取智財權等行為的政策。

賴海哲表示，川普認為美國應該對適當的中國大陸輸美產品實施關稅，也會施以投資限制，並訴諸WTO以解決中國大陸的歧視性貿易舉措。

川普簽署總統備忘錄前，白宮資深官員22日上午舉行電話背景說明會，官員表示，將對與智財權相關的高科技商品等自中國大陸的進口產品課徵廣泛關稅，規模估計約500億美元。

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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