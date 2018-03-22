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學校考卷補習班做過 師指責她：知情不報 作弊！

川普普亭共通點 紐時專欄：狂到食髓知味

2018-03-22 22:34中央社 紐約22日綜合外電報導

紐約時報專欄作家佛里曼撰文指出，美國總統川普和俄羅斯總統普亭兩人的誇張行徑一再推...
紐約時報專欄作家佛里曼撰文指出，美國總統川普和俄羅斯總統普亭兩人的誇張行徑一再推向新高，都始於外界最初阻擋不力。 美聯社
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紐約時報專欄作家指出，美國總統川普和俄羅斯總統普亭兩人的誇張行徑一再推向新高，都始於外界最初阻擋不力，從川普不願公開報稅資料，與普亭疑涉客機擊落案，可略窺一斑。

紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）撰文指出，川普競選時竟能口出狂言，說自己在紐約第五大道對人開槍也不會流失選票，而普亭認為自己能在倫敦毒害倒戈間諜，並全身而退，始於兩件事。

川普在競選期間承諾，待國稅局（IRS）完成對他的稽核後，就會公布個人報稅資料，但勝選後翻臉不認帳，還沒招來任何後果。

川普深知，他一旦迫使共和黨在報稅資料方面放行，共和黨從此就任他踐踏。他不管是與艷星爆出桃色醜聞、無止境的說謊、抨擊聯邦調查局（FBI）還是縱容普亭，都不會惹事上身。

佛里曼推測，川普的報稅資料肯定內含他想隱瞞的重大秘密，其中資訊甚至可能透露他究竟多倚靠俄國財閥挹注資金等等，以致普亭對他具有影響力。

普亭第一次沒受罰的犯規，則更嚴重了點。

2014年7月17日時，馬航MH17班機在烏克蘭上空遭人擊落，造成機上298人死亡。國際調查發現，普亭在烏克蘭東部的代理人，曾要求俄國給他們一具SA-11型地對空飛彈發射裝置。

這具飛彈裝置跨越俄國邊界運入烏克蘭後，用以擊落馬航這架可能遭誤認為烏克蘭軍機的民航機，幾小時後再度被運回俄國。

普亭的軍隊對此事涉入極深。普亭雖沒親自按下發射按鈕，但他為擊落飛機創造了必要條件，最後甚至全身而退，只遭到幾項制裁。

佛里曼指出，由於俄國對歐洲出口大量天然氣，俄國財閥在倫敦四處灑錢，並購置紐約川普大廈等地公寓，沒人想挺身與俄國抗衡，普亭的胃口大概也因此越養越大，甚至膽敢使用神經毒劑在倫敦毒害間諜，或在敘利亞發動種族滅絕。

佛里曼認為，川普與普亭的策略相同：不斷地得寸進尺、巧取豪奪、漫天扯謊、不斷否認、永不道歉，藉此逐漸削弱規範。

川普紐約時報普亭
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