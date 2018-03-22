德州炸彈犯身亡 警找到25分鐘自白影片

2018-03-22 13:36 中央社 奧斯汀21日綜合外電報導



涉嫌犯下美國德州首府奧斯汀（Austin）一連串爆炸案的男子康狄特今天自行引爆炸彈身亡，警方表示，他生前錄下一段約25分鐘「自白」影片，描述「他個人生活中遭遇的挑戰」。

法新社報導，警方表示，他們在奧斯汀郊區一間飯店圍捕23歲的白人男性康狄特（Mark Conditt）。奧斯汀自2日起發生連環炸彈攻擊案，奪走2名非裔男性性命，造成多人受傷。

警方在康狄特自爆現場找到一支手機，裡頭錄有一段約25分鐘影片，奧斯汀警察局長曼利（Brian Manley）表示，他「將這段影片歸類為自白」。

路透社報導，康狄特是一名住在奧斯汀郊區普夫盧格維爾（Pflugerville）的失業男子，他在影片中解釋如何製作7枚炸彈，其中5枚在公開場合引爆，1枚在爆炸前被發現，而第7枚則在警方今天凌晨突襲他的車時引爆。

曼利告訴記者：「他隻字未提恐怖主義，或是提到任何有關仇恨事情，而是呈現一名深受挑戰的年輕人抗議怒吼，談論有關他個人生活中遭遇的挑戰。」

有關當局表示，康狄特過去沒有前科。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）引述擔任聯邦眾議院國土安全委員會主席的德州聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）報導，警方發現一份描述未來攻擊地點的「目標名單」。

但這段影片沒有顯示其他爆裂裝置。