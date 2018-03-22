連環炸彈客網購罕見電池 成破案關鍵線索

2018-03-22 13:32 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國警方高層官員透露，德州奧斯汀「連環炸彈客」康迪特用來製作炸彈裝置的材料中，包括了幾款從網路訂購的「罕見電池」，讓警方在調查過程中掌握到關鍵破案線索。歐新社 分享 facebook

美國警方高層官員透露，德州奧斯汀「連環炸彈客」康迪特（Mark Anthony Conditt）用來製作炸彈裝置的材料中，包括了幾款從網路訂購的「罕見電池」，讓警方在調查過程中掌握到關鍵破案線索。

自從本月初奧斯汀陸續傳出炸彈案以來，當地警方與聯邦調查人員便不眠不休地全力緝兇，光是為了追查炸彈客真實身分，就動用了高達350名警探。

康迪特21日遭到圍捕時，引爆車內炸彈裝置自爆身亡；不過，在他自爆前，警方已經完成一份刑事罪狀，上面指出康迪特的姓名。根據最新曝光的法院紀錄，如果不是因為康迪特自爆身亡，他會以接受、持有及運輸炸彈裝置的罪名遭到起訴。

截至21日晚間，警方仍在康迪特住所持續調查。

美國國家廣播公司（NBC）報導，警方高層官員指出，康迪特使用的電池相當罕見，是調查人員能夠將連續幾起爆炸案迅速串連在一起的重要線索。一名高層警官也指出，康迪特使用的這些電池來自亞洲，「絕不是可以在市面上買到的一般電池。」

先前康迪特前往奧斯汀的聯邦快遞分店寄送包裹時，被店內監視器拍下，也讓他所駕駛的卡車車牌因此曝光。

眾院國土安全委員會主席麥考爾（Michael McCaul）指出，根據調查，康迪特手機關閉頗長一段時間，直到警方收網之際才又打開手機，因此也讓警方得以鎖定他的確切位置。

德州州長艾柏特（Greg Abbott）指出，在康迪特自爆之前的最後24小時，已經遭到警方嚴密監控，警方透過康迪特的手機，查出他確實曾出現在所有爆炸案發生的地點。