德州「連環炸彈客」康迪特自認保守派 友人指有溝通障礙

2018-03-22 13:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合21日電



警方透過錄音及部落格文章，拼湊奧斯汀「連環炸彈客」康迪特(Mark Anthony Conditt)的背景。年僅24歲的康迪特自學到高中後就讀社區大學，但未完成學業，立場保守但無政治傾向；友人形容他是「來自良好家庭的乖小孩」、「知識淵博的思想家」(deep thinker)。

康迪特的密友詹森(Jeremiah Jensen)形容康迪特是「知識淵博的思想家、非常聰明的人，但許多人不了解他」。詹森透露，康迪特為社交障礙所困，常在談話中變得好鬥，但兩人熟識後發現康迪特的態度軟化，難以想見康迪特可能犯案。鄰居則形容康迪特「來自非常棒的家庭，看似正常小孩」。

康迪特高中前在家中自學，2010年到2012年進入奧斯汀社區大學就讀，但未完成學業。曾修習政府學的康迪特在部落格中透露欲精進辯論技巧，但並非為了政治目的。他寫道，「我自視為保守派，但未擁有足夠資訊為我的立場辯護，這些理念需要被維護。我想修這門課，因為我想瞭解美國政府，我希望它能澄清並維護我的立場。」

康迪特曾在社媒發表反同性戀、反墮胎、反性犯罪登記並支持死刑的言論。他認為同性戀「不自然」，認為「若女人不想要或無力照顧孩子，就不該做會生孩子的行為」，而非事後反悔墮胎。

他也反對性犯罪登記，因為「性罪犯已認罪或服刑」。支持死刑的他寫道，「活著的罪犯傷害、謀殺，一再發生，但伏法者不會」。

德州警方表示，無業的康迪特此前無前科。奧斯汀警方找到康迪特錄下的一段25分鐘錄音檔，其中詳盡描述了七枚炸彈的製作過程，但未提及仇恨或恐怖主義，純粹是「心智殘破的年輕人，自述充滿挑戰的一生」。