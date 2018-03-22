奧斯汀驚恐3月 連5起爆炸肇2死慘劇

2018-03-22 13:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 宋凌蘭 ／綜合報導



從3月2日起，美國德州奧斯汀連續發生五次爆炸案，炸彈客在人口稠密的奧斯汀部署多個裝置，引發恐懼。五宗爆炸經過和受害人：

第一枚炸彈：3月2日放在39歲建築工人豪斯( Anthony House)家門的郵包爆炸，導致他死亡。該案未受注意，警方稱是孤立事件，甚至暗示豪斯可能自導自演。豪斯身後留下8歲的女兒。

第二枚炸彈：即將上大學的17歲學生梅森( Draylen Mason)，12日從家門口拿起一個包裹，結果他被炸死，母親被炸傷。警方警告民眾兩宗爆炸案可能有關聯，非裔社區擔心警方行動不夠快速。

第三枚炸彈：警方還在回應梅森被炸事件，另一個郵包被探視母親的75歲老婦艾絲佩蘭莎．赫雷拉(Esperanza Herrera)拿起來，把她炸成重傷。當局說，該郵包其實是寄到另一個地址。赫雷拉失去幾根手指，醫生19日截去她一隻腿。

第四枚炸彈：另一個裝置18日晚爆炸，這次是兩名身分不詳男子絆到引爆線受傷，當時天色已晚，爆炸後兩人倒在血泊中。其中一名傷者的膝蓋被鐵釘刺入，炸彈客經常把鐵釘、鏍絲等物品放進炸彈，以增加殺傷力。

第五枚炸彈：20日凌晨在聯邦快遞公司位於薛爾茲設施有個郵包爆炸，除了員工抱怨耳鳴以外，並未造成傷亡。該郵包的目的地是奧斯汀。官員認為與前四宗爆炸案出於同一人之手，這是在奧斯汀市以外的第一宗爆炸，也是經過郵政系統的第一枚炸彈。