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德州連環爆炸案／專家：網上教學材料普通 土炸彈不難做

2018-03-22 13:26世界日報 編譯劉煥彥／綜合21日電

美國德州連環爆炸案掀起了民眾對於數十年前「大學炸彈客」卡辛斯基(Theodore Kaczynski)的恐怖記憶，儘管當局並未公布嫌犯製作爆裂物的細節，炸彈專家表示，有心人要搞懂如何製作爆裂物不困難，材料也不難取得。

曾調查多起爆炸案的聯邦菸酒槍械管理局(ATF)退休幹員道爾(Jim Dower)就說：「只要你知道去哪裡找材料，而且知道要找什麼材料，幾乎所有的東西都唾手可得。」

1970年代道爾開始在ATF服務時，當時以暴力手段反對越戰的團體就常發動爆炸案，這些人從ㄧ本名為「無政府主義者食譜」(The Anarchist Cookbook)的書中，學到了製作炸彈的細節。

道爾說：「現在就算不了解炸藥的人，只要有意願都很容易製作爆裂物，只要上網找資料就行。」

他指出，黑火藥很容易買到，通常是土製爆裂物的成分。

2013年的波士頓馬拉松爆炸案，造成三人死亡、超過175人受傷，犯案者是把家用壓力鍋拼裝成兩枚土製炸彈，鍋裡裝滿了鐵釘、金屬軸承與黑火藥。

聯邦調查局(FBI)前反恐幹員貝克(Brig Baker)則提到，炸彈客通常個性安靜又內向，會花時間好好規畫目標，小心不被執法機關盯上。

貝克說：「當你要做炸彈，可能得上RadioShack(電子產品連鎖店)好幾次買材料，可能引起店員注意，因為你老是在店裡出現。」

他指出，上網尋找炸彈材料的有心人士，也可能引起執法機關注意，迫使做事小心的炸彈客更低調。

炸彈爆炸反恐
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