德州連環炸驚恐19天 嫌犯拒捕自爆亡

2018-03-22 13:25 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



讓美國德州奧斯汀（Austin）民眾驚恐19天的炸彈夢魘，造成兩死五傷之後，被警方定位為恐怖分子的「連環炸彈客」嫌犯，終於在21日拒捕時自爆身亡。不過，整起事件並未因此畫下句點。警方指出，炸彈客生前可能還在奧斯汀地區放置更多炸彈裝置，這些未爆彈恐成為安全隱憂。

川普總統21日發表推文寫道：「奧斯汀炸彈嫌犯已經死了。執法人員做得很棒。」

住在奧斯汀郊區費葛維爾（Pflugerville）的24歲白人男子康迪特（Mark Anthony Conditt），被警方證實為從本月初以來製造多起爆炸案的「連環炸彈客」。他21日在奧斯汀北邊約20哩的圓石（Round Rock）遭到聯邦調查幹員及員警圍捕時，引爆車內炸彈身亡。

不過，奧斯汀地區究竟還有多少已經放置卻仍未被查獲的未爆彈，在康迪特自爆身亡後，卻讓警方感到憂心。

康迪特的父母透過親戚在21日發表聲明指出，對於他犯下如此滔天大罪感到震驚與悲痛，「我們從來不知道他有那麼黑暗的一面。」

聲明中也指出：「我們是很正常的家庭，我們深愛彼此，我們也禱告，努力啟發他人，服務群眾。此時此刻，我們為失去心愛家人的親屬們祈禱，也為受到這起事件的人們祈禱，也為馬克的靈魂祈禱。」

警方指出，過去24小時至36小時之內，警方透過監視器錄影帶拍攝畫面，查出康迪特駕駛車輛的車牌號碼，讓案情獲得重大突破，聯邦調查幹員及警方在一家旅館附近找到他停放的車輛後，開始追蹤。

報導指出，康迪特企圖開車離開，但遭奧斯汀警局特警小組攔下，他引爆車內的炸彈裝置，爆炸身亡。圍捕過程中，有員警朝康迪特開槍，也有一名員警在爆炸時被震倒受到輕傷。

奧斯汀警察局長曼利（Brian Manley）說，警方將針對員警在圍捕行動當中對嫌犯開槍展開內部調查。

從3月2日第一起包裹爆炸案發生以來，連環炸彈客已經造成兩人死亡，至少五人受傷。前三起爆炸案都是放在民宅門口的炸彈包裹，第四起變成路邊引爆的炸彈裝置，後來更演變成企圖透過聯邦快遞（FedEx）寄送炸彈郵包。

曼利對媒體表示，希望社區民眾繼續提高警覺，不要卸下心防，「我們目前仍不清楚，嫌犯在過去24小時裡究竟做過哪些事情，因此我們還是要維持戒備，確保社區裡沒有其他包裹或炸彈裝置。」